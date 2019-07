Matkat

10 perin juurin outoa asiaa, joihin suomalaiset ovat törmänneet Japanissa









Tavalliseen Idoon eli perusvessaan tottunut turisti hämmentyy epäilemättä ensimmäisellä vessakäynnillään, sillä ulkomuodoltaan pytyt muistuttavat posliinista rakennettua Robocopia. Pytyn vieressä voi olla julmetun kokoinen kaukosäädin ja muita nippeleitä ja nappeleita, mistä säädellään pytyn lämmitystä, saadaan taustamusiikkia ison hädän äänten peittämiseksi ja ruiskutetaan vettä eri paikkoihin.Ensimmäisellä kerralla säätäessä lämmitystä pienemmälle sai täysosuman vettä suoraan takapuoleen ja samalla hetkellä vessan automaattivalot sammuivat. Ei edes uskalla kuvitella, miltä mahtoi näyttää näyttää pöntöllä istuessa. Piti nytkytellä edestakaisin saadakseen valot takaisin päälle. Taustalla kuului linnunliverrys.Haluatko kiinteät ja solakat kasvot? Ne sinulle taikoo ankannokan näköinen kapistus. Vehje laitetaan suuhun ja sitä puristetaan hampailla useita kertoja päivässä. Tämän pitäisi treenata kasvolihaksia, pienentää poskia ja ehkäistä kasvojen valahtamista. Se lupaa myös antaa suulle ideaalin hymyn.Japanin metroja riivaavat kaikenlaiset ahdistelijat ja kourijat siinä määrin, että linjoilla liikkuu vaunuja, jotka ovat sallittuja vain naisille. Eräs yrittäjä päätti kuitenkin pistää ilmiöllä rahoiksi: hän rakensi Osakaan täydellisen kopion metrovaunusta ja palkkasi sinne naisnäyttelijöitä ahdisteltavaksi. Asiakas voisi siis maksaa, astua sisään vaunun kopioon ja kouria näyttelijöitä mielin määrin. Autenttisuuden lisäämiseksi ahdisteluvaunu avautui aamukahdeksalta, eli metron ruuhkaisimpaan aikaan.Vaikka Japani on futuristinen maa monilla tavoin, opiskelu on vanhoillista. Laskimia ei käytetä, oppilaat siivoavat koulun tuntien jälkeen ja opettaja on todella suuri auktoriteetti, jota ei juuri kyseenalaisteta.Purikura eli eräänlainen valokuvakoppi, joka kaunistaa ihmisiä automaattisesti. Kuviin laitetaan myös poikkeuksetta filttereitä, tekstejä ja kaikkea muuta sälää. Noissa käy ilmeisesti teinien lisäksi vanhemmatkin ihmiset.Japanissa on kova laihdutusbuumi, jonka takia kaupat tursuavat jos jonkinlaista laihdutustuotetta. On ravintolisiä, jotka lupaavat vähentää ruuasta saatavia kaloreita sekä erilaisia välineitä, jotka lupaavat polttaa rasvaa. Kuvassa saunapuku, joka lupaa kilojen karisevan.Tokion metrossa on rappusissa luvut, kuinka paljon rappusten kävely kuluttaa kaloreita. Kaikissa japanilaisissa naistenlehdissä on lukuisia laihdutusvinkkejä.Jos himo yllättää, Japanissa on niin sanottuja rakkaushotelleja, joissa voi viettää kiihkeitä hetkiä rakkaansa tai salarakkaansa kanssa. Aikaraja on yleensä kahdesta neljään tuntia.Käyttäjä voi valita itselleen sopivan teeman. Suosittuja ovat muun muassa Hello Kitty -love hotellit.Rakkaushotellia maltillisempi on halikahvila, jossa saa rahaa vastaan halailla ja makoilla tuntemattoman kainalossa.Sisäkkökahvilassa on aivan oma tunnelmansa. Somasti pukeutuneet tarjoilijat viihdyttävät laulullaan ja poseeraavat yhteiskuvissa.Japanilaisilla työpaikoilla – ja myös pikkulasten keskuudessa – on suosittu källi työntää sormet kaverin takapuoleen, jos tämä vaikkapa kumartuu pahaa-aavistamatta poimimaan jotakin. Jekku tunnetaan nimellä kanchō. Tämä on hämmentävää sikälikin, että japanilaisilla työpaikoilla ollaan noin muutoin hyvin, hyvin pidättyväisiä ja kohteliaita. Ei ole mitenkään epätavallista, ettei esimerkiksi työkaverin etunimeä tiedetä.