Isossa-Britanniassa asunut Cat Peterson muutti Suomeen – paljastaa nyt 5 odotusta Suomesta ja sen, vastasivatko ne todellisuutta

Isossa-Britanniassa asunut Cat Peterson muutti Suomeen – paljastaa nyt 5 odotusta Suomesta ja sen, vastasivatk

1. Ennakko-odotus: Suomesta löytyy pistorasia kylpyhuoneesta

2. Ennakko-odotus: Suomen talot ovat niin hyvin eristettyjä, ettet kuule naapureitasi

3. Ennakko-odotus: Alennusmyynnit ovat niin ihanat, että ne saavat ihon kananlihalle

4. Ennakko-odotus: Suomessa voi katsoa elokuvia tekstityksin

5. Ennakko-odotus: Suomessaa on ihanat vaihtuvat vuodenajat

Nähdäkseen lähelle on mentävä kauas.Vanha sananlasku tulee mieleen, kun seuraa Cat Petersonin https://www.is.fi/haku/?query=cat+petersonin ja hänen miehensä Suomi-aiheisia Youtube-videoita.Suomenruotsalainen Cat Peterson on asunut brittimiehensä kanssa ulkomailla, mutta muutto Suomeen koitti noin vuosi sitten.Nyt nainen kertoo pari kuukautta sitten julkaistulla Youtube-videolla, minkälaisia odotuksia hänellä oli Suomeen muuton suhteen, ja ennen kaikkea, vastasivatko odotukset todellisuutta.Eikö video näy? Voit katsoa sen myös täältä! https://www.youtube.com/watch?v=0p5zcwgi4I4 Kuvittele tilanne, jossa hiukset tulisi kuivata kylpyhuoneen ulkopuolella joka ikinen kerta!Juuri näin voi joutua tekemään, ellei satu asumaan Suomessa.Ennen Suomeen muuttoaan Peterson intoili erityisesti suomalaiskotien pienestä arkipäivän ylellisyydestä, eli pistorasiasta kylpyhuoneessa.Kylppärin pistorasia ei nimittäin ole joka maassa mitenkään automaattinen juttu.– Voin ilokseni kertoa, että minulla on nykyään hiustenkuivaaja kylpyhuoneessa, Peterson kertoo videollaan.Kaikki hyviä yöunia arvostavat voivat vain unelmoida talosta, jossa naapureiden äänet eivät kantaudu toisiin huoneistoihin.Ennen muuttoaan Peterson fiilisteli suomalaistaloja, jotka tunnettiin hyvästä äänieristyksestään.Vaan mitä vielä.Suomessa Peterson on saanut huomata, että kulkeutuvat ne äänet naapuriin täälläkin, ainakin tietyissä taloissa.– Me olemme olleet aika onnekkaita. Emme koskaan kuule kenenkään puhuvan tai katsovan televisiota. Mutta joku soittaa täällä kitaraa, mikä on aika ärsyttävää.Talosta kuuluu myös muita ärsyttäviä ääniä, joten Peterson toteaa, että tässä tapauksessa todellisuus ei ole vastannut odotuksia.Cat Peterson paljastaa rakastavansa perinteikkään yhdinkeskustassa sijaitsevan helsinkiläisen tavaratalon alennusmyyntejä niin paljon, että menee tapahtumasta puhuessaan kananlihalle. Hehkutus on siinä mielessä erikoista, että Peterson ei pidä itseään himoshoppailijana, vaan pikemminkin päinvastoin. Jostakin syystä juuri tämän tietyn tavaratalon alennusmyyntitunnelma on naisen mukaan kuitenkin jotakin sellaista, jota kannattaa odottaa.– Jollakin tavalla se innostaa minua, Peterson kertoo videolla.Suomeen muutettuaan Peterson on päässyt lempitapahtumaansa jo kahteen otteeseen.– Ne täyttivät odotukseni – ja paljon enemmänkin, nainen hehkuttaa.Kukapa ei haluaisi nauttia elokuvissa narskuvaa popcornia tai muuta naposteltavaa? Ongelma on, että silloin et välttämättä kuule elokuvan puhetta riittävän hyvin.Jopa kielitaitoinen voi siis hyötyä selvästi elokuvan tekstityksistä.– Suomessa tekstitykset ovat sekä suomeksi että ruotsiksi, mikä on aika vaikuttavaa, Peterson kiittelee.Isossa-Britanniassa asunut Peterson on joutunut väittelemään vuodenajoista paikallisten kanssa.– He sanovat, että onhan Lontoossakin kaikki vuodenajat, mutta olen eri mieltä.Siinä missä Iso-Britannian vuodenajat saattavat tuntuvan epämääräisiltä, Suomessa muutokset ovat suorastaan dramaattisia, nainen kuvailee. Täyteen kukkaan puhkeava kevät ja uskomaton viime kesä saavat Petersonilta kiitosta.





– Kevät oli fantastinen, kesä oli uskomaton, syksy oli niin kaunis ja talvikin ihan ok, Peterson kiittelee.Olkaamme siis kiitollisia vuodenajoistamme.