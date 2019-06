Matkat

Kymmenen lomavinkkiä Etelä- ja Pohjois-Savoon

1. Norppasafari, Savonlinna

2.Tertin kartano, Mikkeli

3. Astuvansalmen kalliomaalaukset, Mikkeli





4. Kenkävero, Mikkeli

5. Valamon luostari, Heinävesi





6. Heinäveden reitti, Heinävesi

7. Taidekeskus Salmela, Mäntyharju





8. Vilkaharju, Sulkava

9. Korkeakoski, Kuopio

10. Rapion mylly, Juva

Taattu koko perheen kesähitti. Paras aika norppien bongaamiseen on alkukesästä. Safarilla liikutaan ammattilaisen opastuksella ja norppien ehdoilla. Samalla pääsee nauttimaan Saimaan ainutlaatuisesta maisemasta. Luontokuvauksesta kiinnostuneille on omia retkiä.Kartanohotellissa on vain viisi huonetta, joista jokaisessa oma veranta. Näköala verannalta puutarhaan saa arjen kiireet unohtumaan. Kartano on tunnettu ruoasta: Vaaleanpunaisessa päärakennuksessa sijaitseva, historialliseen tyyliin sisustettu ravintola panostaa lähiruokaan ja hyödyntää yrttipuutarhansa tuotteita.Yöveden rannalta löydetyt maalaukset kuuluvat koko Pohjois-Euroopan suurimpiin esihistoriallisiin kalliomaalauksiin. Maalauksista voidaan laskea toistakymmentä hirveä, ihmishahmoa, kämmenten ja tassujen jälkeä ja geometrista kuviota. Maalauksiin pääsee tutustumaan parin kilometrin mittaista luontopolkua pitkin tai vesiltä käsin.Todellinen lähimatkailun helmi, joka tunnetaan komeasta pitsihuvilastaan, Kenkäveronniemen pappilasta. Ensimmäinen papin asumus alueelle rakennettiin jo 1400-luvulla. Nykyinen komea pappila jäi vuosiksi liki heitteille, ennen kuin kaupunki päätti kunnostaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kohteen.Munkkiluostari on ortodoksisen uskonelämän ja kulttuurin keskus, joka ottaa vieraita vastaan ympäri vuoden. Ainutlaatuinen levollinen tunnelma ja kaunis luonto tarjoavat rauhaa ja rentoutumista arjen kiireistä. Tiloissa järjestetään myös kiinnostavia kansanopiston kursseja.Tätä ei suotta kutsuta Suomen kauneimmaksi sisävesireitiksi. Se lähtee Kuopiosta ja päättyy Savonlinnaan, tai toisin päin. Toisen suunnan voi taittaa bussilla. Vesireitti on kapeaa ja mutkaista vesistöä, saaristoista järvenselkää ja vanhoja sulkukanavia.Taidegalleria ja kulttuurikeskus Mäntyharjun kirkonkylässä. Alueella järjestetään myös konsertteja ja muita tapahtumia. Tänä kesänä on hyvä aika tehdä kotimaanmatka Salmelaan, sillä taidekeskus juhlistaa kesän aikana 30-vuotista taivaltaan. Vieras voi yöpyä Villa Aurorassa.Vilkaharju ei ehkä ole yhtä tunnettu kuin sen savolainen sisko Punkaharju, mutta maisemiensa puolesta se ei jää kakkoseksi. Nelisen metriä pitkä harju kulkee Virmutjoelta Sulkavalle läpi Vilkaharjun suojelualueen. Vilkaharjun länsipuolella kulkee kaksiosainen luontopolku, jonka varrelta löytyy yksi Suomen suurimmista hiidenkivistä, vanha tervahauta ja nuotiopaikka.Kuopion Maaningalla kuohuva Korkeakoski on nimensä mukaisesti Suomen korkein luonnonvarainen vesiputous. Sillä on korkeutta peräti 36 metriä. Korkeakosken rotkolaaksossa on noin 35 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue. Koskelle johtavan lyhyen ja helppokulkuisen reitin alussa toimii kesäaikaan pieni kahvila.Maamme vanhimpiin yhä toimiviin teollisuuslaitoksiin kuuluva mylly. Kulttuurihistoriallisesti merkittävä mylly on kiva kesänähtävyys jo pelkästään miljöön puolesta. Pistäydy somassa myllykahvilassa ja osta myllyn tuotteita kotiin.