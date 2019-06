Matkat

Luontoluksus vetää Sierijärven rantaan

Sierijärven

Sierijärven

Metsissä ja suolla käveleminen voi olla vaikeaa ihmiselle, joka on koko elämänsä kävellyt vain Hongkongin asvaltilla. Heille on vapauttavaa huomata, että pystyy liikkumaan metsässä kompastelematta





Aksanan

Tuulenpesän

Tuntuu että meillä kävijät ovat hersyneet hyvinvointia ja että he ovat kokeneet jotain elämää mullistavaa, vaikka visiitti on vain puoli päivää.

Aksana