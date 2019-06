Matkat

Suunnitteletko matkaa muslimimaahan? Nämä asiat pitää tietää

1. Jokainen maa on erilainen

2. Pukeutuminen on kunnioittavaa

3. Moskeijaan pukeudutaan peittävästi

4. Korvatulpat kannattaa ottaa mukaan

5. Alkoholia saa rajoitetusti





6. Syö paikallisittain

7. Vältä julkisia hellyydenosoituksia ja koskettelua

8. Pyydä lupa valokuvaamiseen

9. Matkailu pyhän paastokuukauden aikaan