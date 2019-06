Matkat

Seitsemän kiinnostavaa lomakohdetta Etelä- ja Pohjois-Karjalassa

1. Ruunaan retkeilykeskus, Lieksa

2. Saimaan kanavaristeily, Lappeenranta





3. Imatrankoski, Imatra





4. Kummakivi, Ruokolahti

5. Outokummun Vanha Kaivos, Outokumpu

6. Botania, Joensuu

7. Parikkalan patsaspuisto, Parikkala





Retkeilykeskus sijaitsee Lieksanjoen rannalla, lähellä Venäjän rajaa. Ruunaan koskia pidetään Suomen parhaana koskenlaskupaikkana. Hyvä patikointireittiverkosto ja kalaisat vedet.Lappeenranta on kiehtova kesäkohde, mutta kaupungista pääsee kätevästi myös risteilemään Viipuriin Saimaan kanavaa pitkin – ja vielä ilman viisumia.Vuoksessa sijaitseva Imatrankoski on Suomen ensimmäisiä matkailukohteita, jota on käyty ihastelemassa 1700-luvulta lähtien. Se on myös Suomen suurin koski. 1800-luvun puolivälissä kosken ympärille perustettiin Suomen vanhin luonnonpuisto, Kruununpuisto.Kummakivi on luonnottoman näköisellä paikalla tönöttävä jättimäinen kivi keskellä metsää Etelä-Karjalassa. Ruokolahdella, lähellä Puumalan rajaa, seisova kivi on ollut nähtävyys satoja vuosia. Kiven siimeksessä on todennäköisesti pidetty sadetta jo ammoisina aikoina.Vanha Kaivos on kaikenikäisten elämyspaikka, jossa riittää nähtävää. Ainutlaatuinen museoalue kertoo rikkaasta kuparikaivoksesta, josta huomattava osa Suomen metalli- ja kemiateollisuutta saa kiittää olemassaoloaan. Kannattaa myös poiketa kaivostorniin ihastelemaan huikeita maisemia.Linnunlahdella sijaitseva kasvitieteellinen puutarha on viherpeukalon unelmakohde. Siellä sijaitsee myös Suomen ainoa ja maailman pohjoisin trooppinen perhospuutarha. Yksi Pohjois-Karjalan suosituimmista vierailukohteista.Patsaspuisto on salaperäinen yhdistelmä kulttuuria ja luontoa. Suomen mittakaavalla se on varsin ainutlaatuinen: toista yhtä laajaa patsaspuistoa ei löydy. Kannattaa poiketa myös Iloisen pässin maalaispuodissa, jossa voi maistella paikallisia erikoisuuksia, kuten hampurilaisia biisoninlihasta.