Tiesitkö näistä matkailuhelmistä? 5 kiinnostavaa lomakohdetta Satakunnassa

1. Reposaari, Pori





2. Vanha rautatiesilta, Pori

3. Vanha Rauma, Rauma





4. Sammallahdenmäki, Rauma





5. Uhrilähde, Jämijärvi

Idyllinen puutalojen värittämä saari pääsee oikeuksiinsa aurinkoisina päivinä. Tuhannen asukkaan merihenkisessä puutalokaupunginosassa voi nauttia kalaherkkuja ja ihastella meren äärettömyyttä aallonmurtajalla istuen. Saareen pääsee sekä tietä pitkin että meriteitse.Isojoenrannan ja Kalaholman välillä kaareutuu vanha, ruostunut rautatiesilta, joka on erityisen suosittu valokuvaajien keskuudessa. Sillan vieressä kulkee kevyelle liikenteelle tarkoitettu käytävä. Rautatiesillan rataosa on suljettu kaupalliselta liikenteeltä.Vanha Rauma on tuntemattomampi kuin etelämpänä sijaitseva Porvoo mutta kauneudessaan vähintään yhtä kelpo. 800 asukkaan Vanha Rauma on ollut Unescon maailmaperintöluettelossa vuodesta 1991 lähtien. Lähes 30 hehtaarin laajuinen alue hellii vierailijaa mutkittelevilla kujilla, tunnelmallisilla taloilla ja pihoilla, joilla on kullakin oma tarinansa. Aluetta voi ihailla myös läheisestä vesitornista, jossa toimii näköalaravintola.Sammallahdenmäen muinaisjäännösalue sijaitsee entisen Lapin kunnan Kivikylässä. Maailmanperintöalueella on peräti 36 hautaröykkiötä, joiden myötä se on Pohjanlahden rannikkoalueen laajin ja monipuolisin skandinaavisen pronssikulttuurin kalmistoalue.Hämeenkankaan hiekkakerrosten suodattamista runsaista pohjavesistä osa pulppuaa maan pintaan lähteinä, joista kuuluisin tunnetaan Uhrilähteenä. Uhrilähteen pohja elää pohjaveden pulputessa hiekkapohjan lähteensilmien läpi ja lähde pysyy läpi vuoden sulana. Lähde on saanut nimensä siitä, että sen ääreltä on ajan saatossa haettu parannusta.