Lontoolainen tiedusteli Suomen sijaintia kartalla – suomalainen päätti vähän jekuttaa: ”Hänelle se meni täydestä”

Lontoolainen tiedusteli Suomen sijaintia kartalla – suomalainen päätti vähän jekuttaa: ”Hänelle se meni täydes

Missä niitä lumileopardeja näkee?

Onko siellä Suomessa eskimoita?

Jääkarhukyselyihin vitsikäs vastaus

Espoossako valaita?





Ai mitkä kävelytiet?

Missä se Suomi sijaitsikaan?





Erikoisia kysymyksiä esitetään muuallakin

Tietämättömyyttä myös kotimaassa: ”Mitäpä tuohon nyt voi vastata”

Onko Suomessa kesäisinkin lunta? Näkeekö valoisallakin revontulia?Kerroimme keskiviikkona matkailuneuvojien saamista erikoisista kysymyksistä.Myös Ilta-Sanomien lukijat intoutuivat muistelemaan ulkomaalaisten erikoisia kysymyksiä. Kaikki kysymykset eivät suinkaan ole olleet ulkomaalaisten esittämiä, vaan myös suomalaisilla riittää uutta opittavaa Lapista.Kokosimme yhteen lukijoiden kertomuksia yllättävistä kysymyksistä.– Juuri viime talvena aasialainen turisti kysyi, onko Lapissa lumileopardeja. Jäin miettimään, että sitten susivouhotus jäisi pienemmäksi. Mammutit olisivat myös aika metsätuhoisia, mutta veikeitä.– Kun siskoni oli vuonna 1965 au pairina Ranskassa ihan sivistyneessä perheessä, emäntä kysyi, että onko siellä Suomessa eskimoita.– Olen joskus kyselijöille sanonut, ettei Suomessa ole jääkarhuja, koska eskimot ovat metsästäneet ne sukupuuttoon.– Eräs brittinainen tuli vuosia sitten visiitille, ja sanoi minulle että haluaa nähdä valaita, se pisti kanssa hymyilemään. Asuin tuolloin Espoossa.– Osalta aasialaisturisteista katoaa myös täysi tolkku siitä, missä kävelytiet kulkee ja mistä saa tien ylittää talvella. Saa autoilijat olla tarkkana.– Ei tarvitse mennä kauas, kun ei tiedetä mitään Suomesta. Sen toistaiseksi ainoan moottoripyöräkolarini jäljiltä minulla oli kädessä kipsi, kun kaksi sormea murtui. Matkustin Lontooseen työmatkalle, jossa tuttu asiakas odotti, mutta hänellä oli uusi sihteeri. Sovittiin asiat selviksi ja lähdettiin syömään. Sihteeri kysyi missä Suomi on. Kerroin, että siinä Ruotsin vieressä. Jatkokysymys yllätti: ”Eli tuossa Hollannin vieressä?”Kun selvitin oikean sijainnin, niin häntä kiinnosti missä olen käteni satuttanut. Kerroin pokkana, että aamulla lehteä hakiessa susi puri käteen, kun kahlasin lumihangessa (oli kesä). Hänelle se meni täydestä ja hän olisi uskonut varmaankin sen perinteisen jääkarhuja Helsingin kaduilla -vitsinkin.Illan mittaan tein hänelle oikean tilannekatsauksen ja katsottiin kuvia netistä. Nyt hänkin on käynyt täällä jo monta kertaa perheineen ja tulee taas. Yhä muistaa sen, kuinka hämmästynyt oli lumihanki- ja susijutusta.– Samaa naureskelua esiintyy muissakin matkailumaissa. Espanjassa kauppias kertoi, että englantilainen nainen oli valittanut siitä, että he ovat asuneet jo kaksi kuukautta tuossa lähellä ja silti kaupassa ei osata vieläkään puhua englantia.– No kyllä sitä on Suomessakin tietämättömiä... Kerran yksi tyttö kysyi, onko Rovaniemellä aina lunta ja eikö pelota, kun jääkarhujakin siellä on... Ainut kulkuneuvo oli hänen tietojensa mukaan poro täällä Rovaniemellä.– Ei ne suomalaisetkaan aina kartalla ole. Muutamaankin kertaan minulta on kysytty selvällä suomen kielellä, että missä maassa minä nyt olen. Ja vastaus on ollut joka kerta sama, ihan olet Suomessa, Utsjoen kunnan Karigasniemen kylässä. Se ihmetyttää, että tämä kysymys on esitetty minulle paikallisen K-kaupan pihassakin.– Minä olin vuonna 1984 Loimaalla töissä. Siellä yksi blondi kysyi, asutaanko Kemi-Tornion alueella igluissa. Mitäpä tuohon voi vastata.