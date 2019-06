Matkat

Suomalaiset paljastavat, miten menivät huijarin ansaan maailmalla – varo näitä vanhoja kikkoja

”Äijät saivat käsilaukusta päähänsä”

Piirustuksia esitelleet lapset eivät olleetkaan viattomia

Miesryhmä tekeytyi poliiseiksi





”Kun palasin takaisin ei lompakkoa löytynyt mistään”



Nuori poika poseerasi pahaa aavistamatta yhteiskuvassa

Roistot hyökkäsivät Ateenan metrossa

Upeat lomakohteet houkuttelevat puoleensa turistien lisäksi valitettavasti myös huijareita.Turisteja huijataan maailmalla mitä erilaisimmilla tavoilla. Kerroimme tällä viikolla Kreikan yleisimmistä turistihuijauksista.Myös Ilta-Sanomien lukijat kertoivat kommenttikentässä joutuneensa ulkomailla huijauksen tai sen yrityksen uhriksi. Kokosimme yhteen lukijoiden kokemuksia.– Minulle on sattunut useamman kerran, että kalju, matala ja kolmihampainen kääkkä on ilmaantunut pyytelemään: seksi, seksi... Noin naisena, jolla ei noihin kiihkeimpien matkailuinnon vuosien aikoihin juuri ollut ulkonäössä muuta kuin kiitettävää, äijät saivat käsilaukusta päähänsä.Kreikassa sana poliisi kovaa huudettuna on oikein nopeavaikutteinen. Yleensä olipa mitä tahansa häiriötä, niin sillä ne lähtevät hippulat vinkuen. Vinkin antoi aikanaan ystäväperheen isoisä, entinen Pireuksen poliisipäällikkö 50-luvulta. Poliisi ei niinkään tule, mutta tulee niitä oikeita kreikkalaisia, jotka aloittavat uskomattoman kalabaliikin. Kyllä siinä häirikkö pakenee. Sitten yhdessä iloitaan onnistuneesta pelastuksesta.– Roomassa pienten hymyilevien lasten joukko ympäröi minut ja esitteli minulle innoissaan piirroksiaan. Samaan aikaan pienet kädet kopeloivat kaikki mahdolliset taskut ja repun sivulokerot, mitään löytämättä. Olin piilottanut rahani aluspaidan alle.– Kävelin tuttavani kanssa Budapestin keskustassa. Kun menimme pienemmälle kadulle, ympärillemme ilmestyi kolme miestä, jotka sanoivat olevansa poliiseja ja vaativat passeja. He tarttuivat hihaan, mutta siitä huolimatta emme pysähtyneet ja sanoimme, että emme usko heidän olevan poliiseja. Onneksi tuttavani hotellin ovelle oli hyvin lyhyt matka ja pääsimme sinne turvaan. Eipä ”poliisit” uskaltaneet tulla perässä.– Ainoa maa, jossa minulta varastettiin omaisuutta, oli Portugali. Nousuvesi oli huuhtomassa rantatavaroitani ja syöksyin niitä pelastamaan. Lompakkoni jäi rantakuppilan pöydän reunalle ja muu seurue jäi siihen istumaan. Kun palasin takaisin ei lompakkoa löytynyt mistään. Pöytämme sijaitsi aivan rantakadun vieressä ja katua käveli edestakaisin lapsia, jotka laatikot käsissään kerjäsivät rahaa. Varmaan joku näistä lapsista nappasi lompakkoni, kun pöytäseurueeni seurasi katseellaan rantatavaroitteni pelastamistouhuja.”Meni rahat ja luottokortti”– On viety Teneriffalla lompakko olkapäällä selän puolella olevasta laukusta. Oltiin isossa marketissa, jossa ei ollut juurikaan muita asiakkaita. Tutkailin tuotteita hyllyssä ja joku meni ohitse, kiepautti laukun käännettävän vivun auki ja vei lompakon. Mitään en huomannut ennen kuin ystäväni sanoi, että hei, sulla on laukku auki. Meni muun muassa rahat ja luottokortti, jota oli ehditty käyttää n. 7000 markalla (oli vielä markka-aika), ennen kuin sain kortin kuoletettua. Onneksi ei tarvinnut maksaa, kun olin käynyt tekemässä rikosilmoituksen. Rahoja vakuutus ei kuitenkaan korvannut.– Olin nuorten kanssa Ateenassa. Joku katuesiintyjä halusi muka samaan kuvaan yhden nuoren kanssa. Siinä sitten poseerasivat vierekkäin ja suomalaispoika vielä tuumasi, että ovatpa mukavia nämä paikalliset. Toinen takana seisonut onneksi huomasi, että huijari oli juuri viemässä lompakkoa pahaa aavistamattomalta uhrilta.– Itsekin mittavan ryöstön kohteeksi joutunut Ateenan metrossa. Asialla oli tosiaan maahan muualta saapunut kopla porttien auettua EU:ssa. Sitä ennen olimme toistakymmentä vuotta voineet harrastaa Kreikan saarihyppelyä mielin määrin turvassa ja huolettomasti (lue: huolimattomasti). Aina palautettiin pöytään unohtunut järkkärikamera, Raybanit yms. ystävällisen hymyn kera. Pikkupuotien pitäjät juoksivat joskus korttelin verran perässä huomattuaan antaneensa viisi senttiä liian vähän vaihtorahaa. Nykyään saa tosiaan olla huolellinen kaikkialla.