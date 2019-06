Turistin erikoinen kysymys sai Lapin matkailuneuvojan pokan lähes pettämään: ”Yritin pitää naaman peruslukemilla”

Matkat

Turistin erikoinen kysymys sai Lapin matkailuneuvojan pokan lähes pettämään: ”Yritin pitää naaman peruslukemil

"He odottavat, että täällä on lunta ympäri vuoden"





"Pääsisinkö jääkarhusafarille?"









Turistin kysymys kalastuksesta huvittaa vuosienkin jälkeen