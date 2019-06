Matkat

Lähde kuin toisesta maailmasta ja 8 muuta kiinnostavaa kesälomakohdetta Hämeessä

1. Aulangon näkötorni, Hämeenlinna





2. Vankilamuseo, Hämeenlinna

3. Heinolan lintutarha, Heinola

4. Kiikunlähde, Hollola

5. Lepaan viini- ja puutarhatila, Hattula

6. Kammiovuori, Sysmä

7. Pulkkilanharju, Asikkala





8. Resiinaretki, Jokioinen

9. Torronsuon kansallispuisto, Tammela





Hämeenlinnan helmi, johon kannattaa ehdottomasti poiketa, jos haluaa viettää hetken luonnon helmassa. Näkötorni on kesäisin avoinna päivittäin 8–19 ja mikä parasta, maisemia pääsee ihailemaan maksutta.Jos olet koskaan miettinyt, millaista elämä on Suomessa kaltereiden takana, poikkea Hämeenlinnassa sijaitsevaan vankilamuseoon. Vanhassa lääninvankilassa sijaitseva museo esittelee Suomen vankeinhoidon ja vankilaelämän historiaa kuvien, esineiden ja tilojen kautta. Samalla reissulla voi vaivatta pistäytyä Hämeen linnassa sekä Suomen Tykistömuseossa.Lintutarha tekee kullanarvoista työtä eri lintulajien auttamiseksi. Tarha onkin tuttu uutisotsikoista, kun sen kerrotaan ottaneen hoivaansa loukkaantuneen tai kaltoin kohdellun luonnonvaraisen linnun. Lintutarha on helppo koko perheelle kiinnostava kohde, jossa voi piipahtaa vaikka ohikulkumatkalla. Lintuihin pääsee tutustumaan ilman pääsymaksua.Tämä pieni, turkoosi ihme sijaitsee 300 metrin päästä Kiikuntiestä. Suomen suurin lähdeallas on kuin toisesta maailmasta. Kiikunlähteen vesi on kristallinkirkasta. Lähteellä on pituutta 400 metriä ja leveyttä leveimmillään sata metriä. Osa lähteen rannoista on yksityisomistuksessa. Kunnioita siis asukkaiden yksityisyyttä.Kannattaa poiketa, jos on yhtään kiinnostunut tilaviineistä ja puutarhanhoidosta. Tai vaikka ei olisi, kaunis miljöö on näkemisen arvoinen. Tuotantotilat ovat 1930-luvun kivinavetassa. Tilalta löytyy myös viiniin ja kausituotteisiin keskittynyt myymälä sekä sympaattinen kahvila ja viinibaari.Itä-Hämeen korkein kohta tarjoaa upean retkeilymahdollisuuden luonnon ystävälle. Reitti huipulle on melko vaativa ja sen varrelta löytyy laavu eväshetkelle. Käy samalla reissulla katsomassa luonnon oma nähtävyys, seitsemän metriä korkea siirtolohkare Sysmän Linta.Sysmän ja Vääksyn väliin jäävä Pulkkilanharju on yksi Suomen kauniimpia alueita. Kahdeksan kilometriä pitkä harjualue tarjoaa upeita maisemia molemmille puolille Päijännettä. Jos sinulla on aikaa, pysähdy läpikulkumatkalla sillan kupeessa olevan kesäkahvila Reimarin terassille. Alueella on myös kauniita kävelyreittejä.Museorautatiellä pääsee kokeilemaan kulkua ihka oikealla resiinalla omaan tahtiin niin pitkälle kuin haluaa. Vuokrattavat resiinat ovat kahden hengen pumppuresiinoita, joissa voi lisäksi matkustaa kaksi matkustajaa. Resiinaretki alkaa aina Minkiön asemalta.Tammelan kunnassa sijaitseva Torronsuo on määritelty suojelualueeksi. Suo tarjoaa erinomaiset puitteet lukuisille lintulajeille, minkä takia se sopii retkikohteeksi niille, jotka viihtyvät kiikarit kädessä. Helppokulkuisella alueella on liikuntarajoitteisille soveltuva tulentekopaikka, levennettyjä pitkospuita ja näköalatasanne.