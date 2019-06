Matkat

6 kesälomavinkkiä Ahvenanmaalle – hyppää pyörän selkään ja lähde rohkeasti seikkailemaan

1. Märketin majakka Hammarland





2. Riistasafari, Eckerö

3. Geta-vuori, Geta

4. Pommern, Maarianhamina





5. Bomarsund, Sund

6. Ahvenanmaa pyöräillen

Suomen ja Ruotsin rajalla olevalla kallioluodolla seisova Märketin majakka on peräti 134 vuotta vanha – tosin vuosikymmenten varrella se on tietysti kokenut mittavaa kunnostamista. Majakan asuttamalla luodolla on pinta-alaa hieman yli kolme hehtaaria, ja siellä sijaitsee Suomen läntisin kiinteän maan piste. Talkootyöläiset tarjoavat luodolle saapuville matkailijoille opastettuja kierroksia.Tiesitkö, että Ahvenanmaan Eckeröllä on peräti 32 hehtaarin suuruinen riistaeläinaitaus, jossa matkailija pääsee oikeaan safaritunnelmaan? Alueella voi törmätä muun muassa saksanhirveen, kuusipeuraan, villisikaan ja strutsiin. Noin 45 minuutin mittainen vaunukierros tehdään aina opastettuna.Manner-Ahvenanmaan pohjoisosassa kohoava Geta-vuori on retkeilijöiden suosikkeja Ahvenanmaalla. Korkein kohta ulottuu 107 metrin korkeuteen merenpinnasta, joten se tarjoaa matkailijalle henkeäsalpaavia maisemia aavalle merelle. Retkeilyalueella toimii kesäisin viihtyisä ravintola ja jos viihdyt hyvin, voit myös jäädä yöksi.Rahtipurjealus Pommern toimii tätä nykyä museolaivana ja yhtenä kaupungin suosituimpana nähtävyytenä Maarianhaminan Länsisatamassa. Astu laivaan ja koe itse, millaista merimiehen arki oli 1930-luvulla.Raunioille laulamaan Oolannin sotaa! Venäjän linnoitus oli Ahvenanmaan suurenmoisin rakennus, kunnes engelsmannit tuhosivat sen 1854. Päälinnoituksen lisäksi käy katsomassa ainakin Notvikin torni pohjoispuolella. Sen seinässä on yhä vihollisen ammusten jälkiä.Paras tapa tutustua Ahvenanmaahan on pyörän selästä, sillä maasto on pitkälti tasaista ja tiet hyviä. Mukavimmat levähdyspaikat, maukkaimmat eväshetket ja kauneimmat reitit löytyvät, kun hyppäät pyörän selkään ja lähdet rohkeasti seikkailemaan.