Itämeren idylli – Gotlannin läheltä löytyvä Fårö on todellinen kesäparatiisi



Fårö on kesän saari

Kun ajelee Fårön saaren mutkittelevia hiekkateitä, kiire kaikkoaa. Ympärillä levittyvät tulipunaisena hehkuvat unikkopellot ja matalat käkkärämännyt. Siellä täällä on vanhoja kirkkoja, tuulimyllyjä ja valkoisiksi rapattuja maataloja hyvin hoidettuine pihoineen. Niityillä astelevat kymmenet tummanharmaat, pörröturkkiset lampaat.Monet tiet vievät meren rantaan, kuten Sudersandin pehmeälle, valkoiselle hietikolle. Oikein kauniina kesäpäivänä se voi näyttää kohtuullisen vilkkaalta. Mutta jos sattuu paikalle tuulisena ja pilvisenä päivänä, satunnaiset rannalla olijat ovat piiloutuneet dyynien muodostamiin kuoppiin tai heinikon taakse, tuulelta suojaan ja niin ettei ketään näy missään.Reilun viidensadan asukkaan pienellä Fårölla on rauha maassa. Saarelle pääsee Gotlannin pääsaarelta lossilla muutamassa minuutissa. Kesällä jonoja on toisinaan pitkiksi jonoiksi asti. Muuhun vuodenaikaan voi saada koko kyydin ja saaren liki itselleen, mutta ruokapaikat ovat silloin kiinni.Kiehtovinta on lounaisrannikolla. Langhammarin, Gamla Hamnin ja Digerhuvudin rantamatalikoilla törröttävät hienoimmat ja kuvauksellisimmat raukit, meren ja tuulen veistämät kivipaadet. Ne ovat muinaisten koralliriuttojen jäänteitä, joista koko Gotlannin rannikko on kuuluisa.Raukkien vierellä levittyvät laajat irtokivikentät ja meren silottamat rantakivet. Niistä voi löytyä kauan sitten eläneiden pieneläinten fossiileja, mutta kärsivällisyyttä etsintä vaatii.Samalta seudulta raukkien kanssa löytyvät myös kastajien kuvaukselliset puumökit. Tervalle tuoksuvat varasto- ja taukotuvat nököttävät tiiviinä ryppäänä keskellä avaraa rantamaisemaa. Niiden ikkunoita koristavat kynttilät, myrskylyhdyt ja puunkarahkat, mutta ovet ovat visusti lukossa eikä ketään näy missään.Yksi Fårön suosituimmista ruokapaikoista, Kutens Bensin & Crêperie Tati, pistää silmään maalaisromanttisessa ympäristössä. ”Mokoma maiseman pilaaja”, kirottiin kauan sitten, kun kesäajan lettupaikka avattiin pellon pieleen.Pihalla on puhki ruostuneita jääkaappeja, autonraatoja ja bensapumppuja. Sisällä kahvilassa on rikkinäinen jukebox ja seiniä koristavat autojen rekisterilaatat. Inspiraatiota on haettu menneiden vuosien Amerikasta.Rennosta romupihasta on tullut kaikkien tietämä herkuttelupaikka. Lettujen paiston lomassa se toimii myös klubina, jossa bändit käyvät soittelemassa.Saari sopii myös mainiosti eväsretkeilyyn. Ellei piknik-kori ole jo täyteen lastattu, voi poiketa ostoksille Sylvis Döttrar Hembageri -leipomokahvilaan.Saaliin kanssa voi suunnalta jollekin rannoista, tai majakalle Fårön kauimmaiseen päähän. Itse majakka on kiinni, mutta jo sen siluetti tuo ympäristöön omanlaistaan tunnelmaa.Meri möyhentää rantakiviä, ja aaltojen kohina vie kaikki äänet mennessään.