Matkat

Kommentti: Linnanmäki purki Vekkulan ja harppasi viimein lopullisesti nykyaikaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

IS vertaili huvipuistojen hurjimpia laitteita, voit lukea vertailun täältä https://www.is.fi/matkat/art-2000006146154.html .