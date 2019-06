IS vertaili: Linnanmäen miljoonasatsaus Taiga aukeaa tänään – miten se pärjää Powerparkin ja Särkänniemen hurjimpia laitteita vastaan?

Matkat

IS vertaili: Linnanmäen miljoonasatsaus Taiga aukeaa tänään – miten se pärjää Powerparkin ja Särkänniemen hurj





Linnanmäki, Helsinki: Taiga

Linnanmäen hinnat:

Särkänniemi, Tampere: X

Laitteen tyyppi: Lauttakeinu

Lauttakeinu Laitteen korkeus: 30 m (varren pituus 15 m)

30 m (varren pituus 15 m) Ajon pituus: 3 minuuttia

3 minuuttia G-Voimat: 4,7 G

4,7 G Ajon huippukohdat: Keinu pyörähtää kokonaan ympäri kääntäen matkustajat pää alaspäin useita kertoja ajon aikana.

Keinu pyörähtää kokonaan ympäri kääntäen matkustajat pää alaspäin useita kertoja ajon aikana. Erityispiirre: Ajon huippukohdassa tuntuu kuin laite pysähtyisi jättäen kyytiläiset pää alaspäin.









Särkänniemen hinnat:

Powerpark, Alahärmä: Junker

Laitteen tyyppi: Metallinen, laukaistava vuoristorata.

Metallinen, laukaistava vuoristorata. Laitteen pituus: 860 metriä

860 metriä Ajon pituus: noin 1 minuuttia 10 sekuntia

noin 1 minuuttia 10 sekuntia G-voimat: Parhaimmillaan 4,5 G

Parhaimmillaan 4,5 G Maksiminopeus: 104 km/h

104 km/h Ajon huippukohdat: Rata nousee korkeimmalla kohdallaan 40 metriin ja syöksyy myös maan alta tunnelin läpi.

Rata nousee korkeimmalla kohdallaan 40 metriin ja syöksyy myös maan alta tunnelin läpi. Erikoispiirre: Kiihtyy 100 km/h vauhtiin 1,9 sekunnissa eli nopeammin kuin F1-auto.













Powerparkin hinnat:

Hintojen vertailu hankalaa