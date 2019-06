Kiireellä lentokentälle? Ei hätää – Helsinki-Vantaalla on turvatarkastuspiste, josta moni ei tiedä

Matkat

Erityisesti kesälomakaudella Helsinki-Vantaan lentoasemalla voi riittää ruuhkaa. Kiireessä turvatarkastuksessa jonottaminen saattaa kiristää hermoja. Olisihan kentällä vielä kiva tehdä tax free -ostoksia ja nauttia lasillinen ennen lentoa.Kun aikataulu pettää ja taksi lentokentälle kurvaa aivan liian myöhään, voi pelastuksena olla turvatarkastuspiste, josta useat matkalle lähtijät eivät tiedä.Lentoaseman käytetyin ja tutuin turvatarkastuspiste sijaitsee terminaali 2:sen alatasolla. Suuri osa matkustajista suuntaakin suoraa tietä sinne.Nopeampi reitti saattaa kuitenkin olla aivan nenän edessä. Vähemmän tunnettu turvatarkastuspiste sijaitsee toisessa kerroksessa aivan terminaali 2:n lähtöaulan reunalla.Sisäänkäynnistä katsottuna oikealla oleva, kongressiparvekkeen luona sijaitseva turvatarkastus on ruuhka-aikojen ulkopuolella vain priority-matkustajien käytössä. Samassa paikassa oleva toinen piste avautuu kuitenkin ruuhkien aikaan myös muille matkustajille.– Turvatarkastuspiste on monesti käytössä aamu- ja iltapäiväruuhkien aikaan. Kyseisellä paikalla on myös erikseen Premium-matkustajille omat nopeat linjansa, Finaviasta kerrotaan.Myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla T2:n lähtöaulassa oleva lapsiperheille tarkoitettu turvatarkastuslinja nopeuttaa ja sujuvoittaa asiointia. Turvatarkastus sijaitsee tutuimman turvatarkastuspisteen oikeassa laidassa.Finavian viestinnästä kerrotaan, että moni ei välttämättä tiedä, että terminaalien välillä voi kävellä myös porttipuolella.– Jos lento lähtee portilta 19 tai pienemmältä numerolta, niin voi käyttää T1-turvatarkastusta. T1-turvaa voivat käyttää muutkin, mutta kävelyä tulee enemmän. Aikaa saattaa kuitenkin säästyä jonottamiselta.Esimerkiksi Finnarin ja Norwegianin matkustajat, joilla on elektroninen boarding pass, ja jotka matkustavat käsimatkatavaroiden kanssa, voivat käyttää terminaali 1:n turvatarkastusta.– Finnairin applikaatio toimii myös T1-automaateissa eli siellä voi tulostaa lentolipun ja bagtagin, mutta ruumalaukku pitää silti viedä T2 bag droppiin, Finaviasta neuvotaan.Vilkkaimpia vuorokaudenaikoja Helsinki-Vantaan lentoasemalla ovat aamut viiden ja kahdeksan välillä ja iltapäivät kahden ja viiden välillä. Finavian mukaan kentälle kannattaa tulla kaksi tuntia ennen lennon lähtöä.Finavia muistuttaa, että käsimatkatavara kannattaa jo kotona pakata siten, että tietokone, tabletti ja nesteet on nopea ottaa ulos ja pakata takaisin.– Mikäli pientä elektroniikkaa on paljon, nekin kannattaa ottaa erikseen läpivalaistavaksi. Tämä helpottaa ja nopeuttaa kuvantulkitsijan työtä.Jos lento lähtee non-Schengen-alueelta, on Finavian mukaan hyvä tietää, että myös kyseisellä alueella on paljon ravintoloita ja liikkeitä.– Moni matkustaja saattaa jäädä vain Schengen-alueelle, jos ei tiedä palvelujen jatkuvan myös passintarkastuksen jälkeen, Finaviasta kerrotaan.