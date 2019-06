Matkat

Taksikuski Pasi kuulee saman vitsin joka päivä – sutkautusta seuraava kysymys nostaa karvat pystyyn

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aina hymyä ja nyökkäystä

Eri töissä eri vitsit

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/olennaiset/tunnusta-jos-oksettaa-tai-mene-edes-takapenkille-10-asiaa?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ajankohtaista/tietaisitko-itse-kaikki-7-syyta-rekkakuski-tia-kertoo-mita-pitkien-valojen?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ilmiot/kalajokinen-jarno-boxberg-tyoskennellyt-grillilla-yli-25-vuotta?utm_source=is.fi&utm_medium=referral&utm_campaign=mn_vk_ismenaiset&utm_content=sls-article