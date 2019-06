Matkat

7 kiinnostavaa kohdetta Keski-Suomessa – tarjolla upeita maisemia

1. Alvar Aalto -museo, Jyväskylä





2. Hyyppäänvuori, Laukaa

3. Petäjäveden kirkko, Petäjävesi





4. Leivonmäen kansallispuisto, Joutsa





5. Surkeenjärven Matkailutila, Korpilahti

6. Pyhä-Häkin kansallispuisto, Saarijärvi





7. Kivikauden kylä, Saarijärvi

Jyväskylässä on enemmän Alvar Aallon teoksia kuin missään muussa kaupungissa. Siksi onkin luontevaa, että myös Aallon taidetta ja elämää esittelevä museo on täällä. Kaupungissa voi tutustua myös suunnittelijan kotitaloon, kesähuvilaan ja ateljeehen.Hyyppäänvuorta ei suotta kutsuta Keski-Suomen Koliksi. Jos jaksaa kavuta huipulle, saa näköalapaikan Lievestuoreenjärven selälle. Maasto on vaativaa eikä sovi liikuntarajoitteisille.Vanha puukirkko on on säilyttänyt alkuperäisen ulkoasunsa harvinaisen hyvin, vaikka rakennuksella on ikää jo yli 250 vuotta. Kirkko hyväksyttiin 1994 Unescon maailmanperintökohteeksi ja se on ollut alueen suosituin nähtävyys jo vuosikymmenten ajan. Kirkko on yhä käytössä kesäisin.Kansallispuistossa pääsee sekä harju- että suomaisemiin. Leivonmäessä on pääosin helppokulkuisia reittejä, jotka soveltuvat hyvin päiväretkille. Retken päätteeksi kannattaa poiketa kylän keskustassa Karoliinan kestikievariin kahville ja pullalle.Kaipaatko lepotaukoa kaupungin sykkeestä? Suuntaa Surkeenjärvelle, jossa aika pysähtyy ja akku latautuu. Kauniissa järvimaisemassa on kestitty ja majoitettu vieraita jo yli 30 vuotta. Erikoisella nimellä varustetulla järvellä on takanaan myös vähintään yhtä erikoinen tarina.Yksi maamme pienimmistä kansallispuistoista ei jää komeudessaan yhtään isompien varjoon. On useita merkittyjä reittejä, joilla saa kosketuksen aarniometsiin. Tunnetuin petäjä aloitti kasvunsa 1518.Summasaaressa sijaitseva kylä on museoalue, joka ei rajoitu pelkkään esineiden katseluun. Kivikauden kylässä pääsee itsekin astumaan menneisyyteen ja kokeilemaan, miltä elämä kivikaudella mahtoi tuntua. Perheen pienten varma suosikki ei jätä aikuistakaan kylmäksi.