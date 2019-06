Kelpaisitko Finnairin lentoemännäksi? Katso 14 kohdan vaatimuslistalta, tyssäisikö urasi yllättäviin yksityiskohtiin

Matkat

Kelpaisitko Finnairin lentoemännäksi? Katso 14 kohdan vaatimuslistalta, tyssäisikö urasi yllättäviin yksityisk

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Finnairilla ne ovat nämä:





https://www.menaiset.fi/artikkeli/matka/10_ilmaista_asiaa_joita_kannattaa_pyytaa_seuraavalla_lennolla

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/ihmiset/kolmekymppinen-opettaja-laihialta-teki-huikean-uraliikkeen-myi

https://www.menaiset.fi/artikkeli/ihmiset-ja-ilmiot/tyo-ja-raha/19-ammattia-joiden-edustajat-eivat-halua-paljastaa

https://www.menaiset.fi/artikkeli/matka/teetko_sinakin_nain_lentolipullesi_ei_kannattaisi