Matkustatko tänä kesänä Lappiin? 6 matkailuhelmeä, joita et halua jättää välistä

1. Neitokainen, Kittilä

2. Riisitunturi, Posio





3. Veneretki Lemmenjoella, Kittilä ja Inari





4. Lampivaaran ametistikaivos, Pelkosenniemi

5. Arktikum, Rovaniemi





6. Siida, Inari

Lainiossa sijaitseva tekojärvi, jota on kaavailtu Suomi-neidon muotoiseksi. Järven hämmästyttävän muodon näkee kaikkein parhaiten ilmasta käsin. 116 metriä pitkä ja metrin syvä Neitokainen on säilyttänyt alkuperäisen muotonsa uskomattoman hyvin liki 30 vuoden ajan aina Ahvenanmaata myöten. Valokuvauksellisuutensa ansiosta matkakohde on erityisesti luontokuvaajien suosiossa.Riisitunturin kansallispuisto on Posion kunnan ylpeydenaihe. Tunturi tarjoaa eripituisia ja -tasoisia reittejä kaikenikäisille retkeilijöille. Matkalla Riisitunturiin piipahda herkuttelemaan tunnelmalliseen kahvila Korpihillaan. Kokeile ainakin poropiirakkaa ja pannukakkua.Veneretki Lemmenjoella kuulostaa romanttiselta ja sitä se toden totta onkin. Upeissa erämaan maisemissa kiemurteleva Lemmenjoki on osa Suomen suurinta kansallispuistoa. Oppaan johdattamalla veneretkellä pääsee nauttimaan Lemmenjoen taiasta ja kuulemaan tarinoita joesta huuhdotusta kullasta.Lampivaaran ametistikaivos sijaitsee aivan Luoston tunturikeskuksen kupeessa. Lampivaaran Ametistikaivos lienee ainoita jalokivikaivoksia koko maailmassa, jonne matkailijat ovat tervetulleita. Opastetuilla kaivoskierroksilla pääsee oppimaan ametistin muodostumisesta ja kuulemaan tarinoita uskomuksista, joita violettiin kiveen liitetään. Kierrokseen kuuluu myös oman ametistin kaivaminen.Nimestään huolimatta Arktikum ei jätä ketään kylmäksi. Se onkin valittu vuosi toisensa jälkeen yhdeksi Lapin suosituimmista matkakohteista. Tiedekeskuksena ja museona toimiva Arktikum tarjoaa vierailijoilleen tietoa ja ymmärrystä Pohjolan elämästä elämyksellisten näyttelyiden kautta. Täällä viihtyy koko perhe.Siida on Inarin kirkonkylässä sijaitseva saamelaiskulttuuriin keskittyvä museokeskus. Myös museon nimi tulee saamenkielestä ja se tarkoittaa saamelaista lapinkylää tai porokylää. Samoissa tiloissa toimii Metsähallituksen Ylä-Lapin luontokeskus. Siida tarjoaa kävijöille monenlaisia elämyksiä ja asiantuntevaa tietoa.