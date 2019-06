Matkat

Lapin Riviera ja kolme muuta kotimaan rantojen tuntemattomampaa helmeä

1. Manamansalo

2. Hiukan hiekat





3. Ahvenanmaan pienet rannat

4. Lapin Riviera





Kokosimme viime viikon helteiden kunniaksi yhteen Suomen rantojen helmiä vertaispalvelu TripAdvisorin rantakohteiden suosioon perustuen. Listalle ylsivät niin ikisuosikki Yyteri kuin kultaiset Kalajoen hiekkasärkät.Kesäiset säät jatkuvat, ja onneksi upeat rannat eivät Suomesta lopu. Ilta-Sanomien lukijat intoutuivat paljastamaan omia suosikkirantojaan, jotka eivät välttämättä ole ainakaan vielä koko Suomen tiedossa.Mikäli haluat uiskennella hieman tuntemattomalla ja rauhallisemmalla rannalla, joku näistä kohteista saattaa nousta uudeksi suosikiksesi!Oulujärven rannalta löytyy useita pienempiä hiekkarantoja, jotka vetävät kauneudellaan vertoja Oulun Nallikarille.Yksi rannoista sijaitsee Manamansalossa, josta löytyy myös leirintäalue ympärillään Suomen suurimmat järvenselät.Manamansalon saareen pääsee autolla joko siltaa pitkin tai lossilla. Aktiviteetteja kaipaaville on tarjolla mm. tennis-, sulkapallo-, lentopallo- ja minigolfkentät ja vuokrattavana on myös veneitä, VisitOulun nettisivuilla kerrotaan.– Oulujärvi on täynnä upeita hiekkarantoja. Niistä eivät edes oululaiset ole tietoisia. Veneellä voi valita oman rannan päiväksi. Esimerkiksi Manamasalo, Kuosto, Säräisniemi tai Ärjänsaari, keskusteluun osallistunut lukija vinkkaa.Kilometrien pituinen Hiukan uimaranta sijaitsee keskellä Sotkamon kirkonkylää. Se sopii hyvin koko perheen uimapaikaksi, sillä Sapsojärven ranta on matala ja pohja hienoa hiekkaa.Sotkan kaupungin nettisivuilla kerrotaan, että rannalla on myös kesäkahvila sekä wc- ja suihkutilat. Aivan uimarannan vieressä sijaitsee Sotkamon kuuluisa pesäpallostadion.Yksi Suomen kauneimmista rannoista on Eckerön alueelta sijaitseva Degersandin ranta. Eräs lukija vinkkaa tutustumaan kuitenkin Ahvenanmaalla myös pienempiin rantoihin.– Ahvenanmaalla on ihania rantoja, ja saarikunta muutenkin niin upea. Kaunista ja hyvin hoidettuja pihoja ja taloja. Romuja tai rumia rakennuksia ei näe missään. Idyllistä kuin Astrid Lindgrenin kirjoissa, joten on suuri nautinto joko pyöräillä tai autolla kiertää ympäri ämpäri saarta ja saaria. Paikalliset ovat iloisia ja vieraanvaraisia, ja juttelevat mielellään, saat sellaista tietoa mitä ei oppaissa ole. Kannattaa todellakin kiertää ajan kanssa, ja heinäkuussa Maarianhaminassa on paljon ohjelmaa ja konsertteja.Poro-nimimerkillä kommentoinut lukija muistuttaa, ettei upeita rantoja listatessa tule unohtaa Lapin Rivieran rantoja.Livojärven rannalla Posion eteläpuolella sijaitseva Säikänsalmen ranta tunnetaan myös Lapin Rivierana, eikä syyttä.– Lähes kilometrin mittaisella rannalla ei tarvitse vierustovereista huolehtia. Tosin halutessaan kannattaa asemoida itsensä sopivan välimatkan päähän Kotakahvila Säikästä ja sen leivonnaisista ja lättykahveista, Lapland.fi-sivulla kirjoitetaan.