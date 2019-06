Matkat

13 mainiota kesälomakohdetta Uudellamaalla – yksi on kaunis ranta, jonne massat eivät ole vielä löytäneet

1. Amos Rex, Helsinki





2.Lammassaari, Helsinki





3. Alppiruusupuisto, Helsinki

4. Espoon saaristo, Espoo

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

5. Mustion linna, Raasepori

6. Fiskarsin ruukki, Raasepori





7. Hvitträskin ateljeekoti, Kirkkonummi





8. Lappohjan uimaranta, Hanko

9. Ramsholmen, Raasepori

10. Suomen rautatiemuseo, Hyvinkää

11.Tytyrin Elämyskaivos, Lohja





12. Brunbergin tehtaanmyymälä, Porvoo

13. Yado Oikawa, Porvoo