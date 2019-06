Matkat

Yhdysvalloista kotoisin oleva Rachael asui Turussa 4 vuotta – paljastaa nyt 5 asiaa, joita ikävöi Suomesta

1. Ihmiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Ruoka





3. Käytännöllisyys

4. Julkinen liikenne

5. Sauna