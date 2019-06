11 surullista nykykuvaa Tshernobylistä ja aavekaupunki Pripjatista – HBO:n sarja sai turistit rynnimään paikalle

Matkat

11 surullista nykykuvaa Tshernobylistä ja aavekaupunki Pripjatista – HBO:n sarja sai turistit rynnimään paikal





















Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

























Yhdysvaltalais-brittiläinen Chernobyl-sarja kertoo 26. huhtikuuta 1986 sattuneesta Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuudesta ja sitä seuranneista tapahtumista. Viisiosainen minisarja perustuu tositapahtumiin, muttei ole dokumentti. Sen tapahtumat ovat dramatisoituja.HBO:n ylistetty sarja on lisännyt valtavasti Tshernobylin ja sen läheisen aavekaupungin Pripjatin kävijämääriä. Tshernobylin alueelle matkoja tekevät yrittäjät arvioivat Reutersille matkojen lisääntyneen 40 prosentilla viime vuoteen verrattuna.IS:n paikalla käynyt toimittaja kuvailee tunnelmaa hiljaiseksi ja aavemaiseksi. Silmiinpistävää on se, kuinka kasvillisuus on vallannut kaupungin. Kierroksella käytiin muun muassa hylätyssä huvipuistossa ja lastenkodissa, jossa nuket ja sängyt ovat jääneet paikoilleen.Aika on pysähtynyt vuoteen 1986 ja kaikki mainoksista lähtien on jähmettynyt ydinonnettomuutta edeltäneeseen aikaan. Tyhjissä taloissa tavarat ovat jääneet niille sijoilleen.Kierros ulottui noin 200 metrin päähän surullisenkuuluisasta ydinvoimalasta, jonka nelosreaktori räjähti huhtikuussa 1986.STT:n mukaan onnettomuuden aikana ja sen jälkeen kuoli virallisten tietojen perusteella 31 pelastustyöntekijää. Onnettomuuden seurauksena on arvioitu kuolleen huomattavasti enemmän ihmisiä.Ydinvoimalan lähialueilta evakuoitiin yli satatuhatta ihmistä. Voimalaa ympäröi edelleen 30 kilometrin suojavyöhyke, jossa ei käytännössä asu ketään. Valtava metallirakennelma rakennettiin suojaamaan voimalan nelosreaktoria vuonna 2017.