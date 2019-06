Sofia matkusti maailman ympäri 12 000 eurolla – listaa nyt parhaat kohteet sekä paikat, jotka olisi voinut jättää väliin

Reissun parhaat ja pahnanpohjimmaiset

Nämä olivat parhaat kohteet:



Cookinsaaret



”Tosi erilainen, upea kokemus. Pieni, rauhallinen ja syrjäinen paratiisisaariryhmä, josta löytyy myös länsimaiset standardit täyttäviä perusmukavuuksia.”



Arizona



”Todella hurmaava. Luonnon kokeminen oli tehty tosi helpoksi. Kansallispuistoon voi ajaa autolla ja lähteä suoraan patikoimaan, jos haluaa.”



Indonesia



”Monipuolinen matkailumaa. Kulttuuria ja luontoa, rauhallisia piilopaikkoja ja tarvittaessa myös turistikohteita.”



Nämä olisi voinut jättää väliin:



Las Vegas



”Tässä vaiheessa matkaa olisimme kaivanneet rauhoittumista. Se ei äänekkäässä, kirkkaassa ja kaoottisessa Las Vegasissa onnistunut.”



Ho Chi Minh City



”Vietnamin Ho Chi Minh City oli maan kahden helmen, Hanoin ja Hoi Anin jälkeen lievä pettymys. Kaupungissa ei ole selkeää vanhaakaupunkia ja kaupunki on myös Hoi Ania ja Hanoita hankalampi ottaa haltuun.”



Krabi



”Thaimaan Krabia mainostetaan luonnonkauniina paratiisisaarena karstikallioineen. Todellisuus on toista. Paikka on todella turistoitunut. Suomeakin kuulee joka puolella, jopa ravintolalistat ovat suomeksi.”