Lukijat kertovat, miksi suomalainen saa matkalla huonoa palvelua: ”Myös pukeutuminen ratkaisee”

50 euron hotelli ei tarjoa viiden tähden tasoa





Palvelua ei saa, jos on ujo suomalainen

Ruotsalaiset saavat paremmat huoneet

Pukeutuminen vaikuttaa palveluun

”Totuus on, että suomalaiset eivät hypi seinille”





Vika on osittain matkanjärjestäjässä

Oppaat eivät ole aina ajan tasalla

Ammattivalittajat valittavat kaikesta

Missä menee vikaan, kun matka ei vastaakaan odotuksia?Onko vika matkailijan ylimitoitetuissa toiveissa, matkanjärjestäjässä vai kenties suomalaisten vaatimattomassa tai sittenkin liian vaativassa luonteessa?Ilta-Sanomien lukijat kertovat, missä epäonnisten lomien syy heidän mielestään piilee.– Vika on siinä, että suomalaiset hakeutuvat halpoihin hotelleihin, eivät ymmärrä, ettei 50 euron hotelli tarjoa viiden tähden tasoa. Lisäksi suomalaiset ovat pahimpia valittajia hotelleistaan, varsinkin jälkikäteen. Epäsiistejä, huonotapaisia ja köyhiä. Jtu– Todennäköisesti ei ole suoraan kansalaisuudesta kiinni, vaan siitä että respa yrittää tunkea kaikkein huonoimpaan, meluisimpaan huoneeseen asiakkaan, joka ei älyä tai kehtaa vaatia sitä parempaa, mutta samanhintaista huonetta. Eli toisaalta on kansalaisuudesta kiinni, koska ujo suomalainen ei vaadi.– Huvittavinta tässä on se, että esimerkiksi ruotsalaisten etelän pakettimatkat ovat paljon halvempia kuin suomalaisten, ja heille annetaan silti paremmat huoneet. Reilukerho– Kun paljon matkustaa, niin oppii vaatimaan, tilanteesta riippuen parhaalla näköalalla varustetun tai rauhallisimman huoneen jne. Tämä edellyttää joskus tiettyä itsevarman kohteliasta mutta tiukkaa käytöstä heti hotellin aulaan sisään astuessa, sillä jo silloin respa arvioi sinut. Myös pukeutuminen ratkaisee, minkälaista palvelua saa. 6*– Olen käynyt kolme kertaa suomalaisen matkatoimiston seuramatkalla ja joka kerta matkat ovat alkaneet samalla kiistelyllä. Miksi suomalaiset majoitetaan hotellin yökerhon päälle tai takapihalle, vaikka luvattiin parveke merelle? Kyllästyttää, sillä saksalaisen matkatoimiston asiakkaana ei tarvitse koskaan ryhtyä rimpuilemaan eikä pitämään puoliaan. Totuus on, että suomalaiset eivät hypi seinille. Saksalainen peruskansalainen puutteita löytäessään alkaa heti puolustautua. Kaide– Ainakin osatotuus ovat suomalaiset matkanjärjestäjät, jotka eivät osaa vaatia kunnollista, taikka sitten tinkivät niin halvan hinnan, että saa vain murjuja. Osa totuus– Oppaatkaan eivät aina ole ajan tasalla. Kerran kysyin oppaalta, miksi hotellissa ei ole suomen kielellä tallelokero-opasta. Opas vastasi pyöreästi, ettei se ole mahdollista. Sanoin hänelle, että onhan siellä vessassakin kielto istumisesta vessanpytyn kannelle selvällä suomen kielellä. Opas meni hiljaiseksi. Palvelut ovat huonontuneet– Olen työskennellyt Suomessa matkailualalla yli 20 vuotta ja voin sanoa, että juurikin suomalaiset ovat niitä kovimpia valittajia. Hotellissa ei saisi olla muita asiakkaita, ei varsinkaan ulkomaalaisia, sviittejä pitäisi saada muutamalla eurolla ja kaiken pitäisi olla ilmaista. Ammattivalittajat valittavat kaikesta, että saavat korvauksia. Mutta onko sellainen ihminen oikeasti onnellinen? Virkailija