Maria kävi Suomessa ja huomasi olossaan dramaattisen muutoksen viikossa – 4 ulkomailla asunutta kertoo, kuinka valo vaikuttaa

Matkat

Maria kävi Suomessa ja huomasi olossaan dramaattisen muutoksen viikossa – 4 ulkomailla asunutta kertoo, kuinka

Paluu Suomeen todisti Marialle auringon voiman

Anu tunsi syyllisyyttä istuessaan sisällä aurinkoisella säällä





Malawissa asuva Milla: Energiatasot eivät heittele enää