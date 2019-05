Matkat

3 asiaa, jotka lentoemäntä haluaisi sanoa matkustajille, mutta ei vain voi

1. Kärsivällisyys ja ystävällinen käytös palkitaan





2. Ota itse vastuu aikatauluistasi





3. Älä kysy, myöhästyykö kone