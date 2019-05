Matkat

Tässä ovat suomalaisten kesän suosikkikohteet – ikisuosikin asema ei horju

Kreikka yhä suosituin

Risteilyt kasvattaneet suosiotaan

Kesän 2019 Top 10

Kesälomat lähestyvät ja moni odottaa jo tulevan kesän lomamatkaa malttamattomana.Vuonna 2018 matkapakettien tarjonta nousi merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna, mutta pulaa tarjonnasta ei ole tänäkään vuonna.Hiipumisen merkkejä ei näy myöskään tänä vuonna, vaikkakin tarjonta on laskenut hieman, noin 2 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajan tarjontaan verrattuna, Suomen matkatoimistoalan liitto ry SMAL kertoo tiedotteessa.Suomalaisten suosiossa ovat edelleen Euroopan-kohteet, vaikka tarjonta alueelle laski noin kolme prosenttia vuoden 2018 kesäkauden tarjontaan verrattuna. Kesän 2019 koko matkapakettitarjonnasta valtaosa, noin 84 prosenttia, suuntautuu tälle alueelle.Euroopan kohteista suosituin on Kreikka. Tulevana kesänä on tarjolla matkoja sinne lähes 242 000, mikä on noin 59 prosenttia koko Euroopan alueelle suuntautuvista matkapaketeista.Suomalaisten keskuudessa ovat jo pitkään olleet suosiossa myös pitkät risteilyt.Euroopan risteilyjen tarjontaa on nostettu jo toisena peräkkäisenä vuonna. Lentopohjaisia risteilyjä Eurooppaan on tarjolla seuraavalla kesäkaudella lähes 7 900.Myös kesäajan aktiviteettilomat, kuten patikointia tai pyöräilyä sisältävät matkat, kasvattavat suosiotaan.1. Kreikka (241 918)2. Turkki (57 932)3. Espanja/Baleaarit/Kanaria (42 474)4. Italia (25 285)5. Kroatia (24 182)6. Kypros (19 149)7. Bulgaria (13 436)8. Madeira (7 694)9. Portugali sis. Azorit (3 983)10. Itävalta (3 808)*Tarjontatilastot kerätään kaksi kertaa vuodessa. Luvut kerätään pelkästään sarjatuotannossa olevista matkoista. Sarjatuotannolla tarkoitetaan tässä yhteydessä niiden matkojen tuotantoa, joilla on tietyt kiinteät lähtöpäivät ja joita markkinoidaan julkisesti. Tilastoissa ei ole mukana ns. räätälöityä matkapakettituotantoa.