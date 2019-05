Suomalaisturisti valitti ”koirankopin” kokoisesta hotellihuoneesta – opas laukoi takaisin piikittelevän kommentin

Matkat

Suomalaisturisti valitti ”koirankopin” kokoisesta hotellihuoneesta – opas laukoi takaisin piikittelevän kommen

Kohteessa odotti pettymys – valitus ei auttanut

Suomalaisten hämmästyttävä suhtautuminen sai matkatoimiston muuttamaan rutiineitaan

Valittaminen kannatti: ”Pitäkää puolianne”

Kaikki eivät halua valittaa lomalla: ”Sitä pärjää yllättävän hyvin, kun on katto pään päällä”

Entinen respatyöntekijä paljastaa, miten napata parempi huone

Kerroimme torstaina suomalaisille tyypillisestä piirteestä, jonka vuoksi ruotsalaisturisti saattaa napata suomalaisturistin nenän edestä paremman hotellihuoneen. Matkaoppaan mukaan suomalaiset turistit ovat usein liian vaatimattomia.Moni Ilta-Sanomien lukija kertoo artikkelin kommenttiosiossa huomanneensa saman.– Itse paljon matkustaneena, yli 65 maata, tunnistan ongelman, Poro-nimimerkki kirjoittaa.– Tämä on täysin totta, suomalaiset tyytyvät siihen, mitä tarjotaan. Ruotsalainen vaimoni sitä vastoin tarkastaa ensin huoneen ennen kun purkaa laukkunsa. Harvoin huone kelpaa ja aina on annettu huomattavasti parempi kun hän on käynyt respassa, Oliver-nimimerkki kommentoi.Matkaoppaan mukaan suomalaisten pitäisi uskaltaa reklamoida aktiivisemmin havaitsemistaan vioista. Aihe herätti myös IS:n lukijoiden keskuudessa paljon keskustelua.Monet kertovat uskaltavansa kyllä reklamoida tarpeen tullen ja siitä on myös ollut apua. Useat lukijat kuitenkin kertovat, ettei valittamisesta ole ollut heidän kohdallaan hyötyä.parilla eri matkalla saaneet sellaisen hotellihuoneen taikka apartementos-asunnon, josta ulko-ovea ei saa kiinni, koska lukko on rikki. Hankimme heti sinne respan kautta korjaajan, mutta ei se ovi tullut kuntoon. Onneksi huoneestamme ei hävinnyt mitään, vaikka ovi oli lukitsematta koko päivän, vaikka olimme esimerkiksi saarikierroksella, Calvados kirjoittaa.olen kertonut vioista huoneessa, esim. nyt tulee mieleen viallinen safeboxi. Respa lupasi laittaa korjaajan heti samana päivänä, eipä tuota näkynyt koko loman aikana! Et aivan sama mistä valitat, asiat vaan tuppaa jäädä hoitamatta! Eber harmittelee.kohteessa suoraan hotellin respaan, valokuvan kera, miehen patjasta sojottaneista vietereistä. Luvattiin tulla vaihtamaan tai kääntämään patja ja allekirjoitimme oikein lupalapun, että ”mister” saa mennä huoneeseen. Odotettiin pari päivää ja käännettiin isohko patja sitten itse. Mainittiin myös oppaalle, jonka tosin tapasimme vasta lentokentällä, koska nykyäänhän oppaat eivät juuri naamaansa näytä kohteissa, Mamma kertoo.olin maksanut huoneen, jossa piti olla keittiö keittomahdollisuuksineen. Pienellä pöydällä oli vedenkeitin. Kuppi olis varmaan pitänyt käydä hankkimassa itse. Huonekin oli koirankopin kokoinen. Valotkin paloi vain eteisessä. Opas kuittasi valitukseni sanomalla, että eihän lomalle ole lähdetty kahvia keittelemään. Totesin, ettei se kuulu hänelle keittelenkö kahvia vai en. Jos olen maksanut vaikka helikopterin pihalle sen on oltava siinä riippumatta siitä käytänkö sitä vai en. Oppaan ja matkanvetäjän passiivisuus asiassa ei tuonut myöskään mitään korvausta asiaan. Mutta matkatoimisto lähti boikottiin, Ei koskaan käyttöä kirjoittaa.kai suomalaiset olleet altavastaajia. Mekin aikoinaan lähdimme matkanjärjestämän retkelle linja-autolla. Ihmettelin vaimolle, miksi saksalaisten retkeilijöiden linja-autosta pestään ikkunat ennen lähtöä. Ei meidän auton ikkunoihin koskettu, vaikka olivat melkein läpinäkymättömät ravasta. Minullekin vain todettiin, että älä aina valita. Olin sitten hiljaa vaikka ärsytti koko reissu, Hjos muistelee.tuttavani oli joskus 1990-luvulla matkaoppaana Kanarialla. Matkayhtiön tapoihin kuului, että matkaopas käy kaikkien vieraiden luona hotellihuoneessa ainakin kerran tai pari loman aikana kyselemässä, olisiko jotain mitä voisi tehdä heidän puolestaan tai jotain kysyttävää. Suomalaisten mielestä tämä oli erittäin omituista ja he kokivat oppaan vierailut urkkimisena, kyttäämisenä, tunkeiluna ja loman häiritsemisenä. Kaikkien muiden maiden kansalaiset sen sijaan olivat tästä vieraan huomioimisesta otettuja.– Tästä vierailutavasta ei koskaan tullut muilta valituksia vaan pelkkää kiitosta, mutta suomalaisilta asiakkailta palaute oli juuri päinvastaista. Koskaan ei tullut kiitosta, vaan aina oppaan avuntarjous koettiin negatiivisena. Lopulta tästä vierailutavasta oli pakko luopua suomalaisten osalta. Muille se varmaan jatkuu tänäkin päivänä, Järki käteen -nimimerkki kirjoittaa.varattu perheen kanssa matka Kreikkaan, huoneisto omalla uima-altaalla ja merinäköalalla. Paikan päällä meitä odotti syrjäinen pieni ja ahdas huoneisto, oli uima-allas mutta ei merinäköalaa. Yleensä en valita ihan pienestä ja taisi olla ensimmäinen kerta kun matkakohteessa valitan jostain, joten menin vähän suomalaiseen tapaan anteeksi pyydellen sanomaan asiasta. Sanoivat respassa, että nyt on kaikki huoneet täynnä, mutta seuraavana päivänä saisimme uuden huoneen. Ja saimmekin, saimme isomman huoneiston ja kaksi kertaa isomman uima-altaan merinäköalalla, eli enemmän mistä olimme maksaneet. Lapset tykkäsi, kun oli tilaa polskia altaalla. Kannattaa siis avata suu, Kreikan matka -nimimerkki kirjoittaa.50-vuotissynttäreitä olimme juhlimassa Teneriffalla. Olimme varanneet matkan puoli vuotta aiemmin, siis ei mikään ”peruutuspaikka” ei kyseessä ollut. Meille osoitettiin huone ”paikallisten hautausmaan” yläpuolelle ja siitäkös pistimme saman tien nyrkkiä pöytään avaimenjakotilaisuudessa (ehdimme heti huomata huoneen sijainnin). Saimme saman tien taatusti hotellin parhaan merinäköalan. Eli Suomi-matkalaiset, pitäkää puolianne! Nyyrikki muistuttaa.mene kuluttamaan aikaa hotellihuoneessa. Ulkoilen ja liikun luonnossa. Minulle riittää hiljainen huone ja hyvä sänky, Jas72ka kertoo.en kyllä jaksa lähteä ulkomaille valittamaan! Sitä pärjää yllättävän hyvin, kun on katto pään päällä. Kerran raivostutti, kun koko kahden viikon loman aikana ei tullut suihkusta lämmintä vettä, mutta eihän se oppaiden tai vastaanottovirkailijoiden syy ole, joten en kokenut aiheelliseksi tuhlata aikaa heitä syyttelemällä. Minkä takia lomalle edes lähdetään sellaisella mentaliteetilla, että hotellit ja kaikki pitää olla luksusta! Ei sitä lomaa siellä hotellissa vietetä vaan tutustutaan kohteeseen! Ei luksus lomaa tee -nimimerkki kirjoittaa vaatimattomasti.hoito tällaisessa kiistatilanteessa on taitolaji. Se pitää hoitaa niin taitavasti, että se vastapuoli ikään kuin itse tajuaa, että asiat eivät ole nyt kohdallaan ja tämä pitää hoitaa nyt kuntoon. Jos Espanjassa alkaa komennella paikallisia, niin siitä ei tule mitään. Kanarialla voi saman tien unohtaa koko jutun, vaikka nukkuisit torakoiden keskellä väärällä saarella ja ikkunattomassa huoneessa respan vieressä. Toista huonetta ei tule, jos se respan päällikkö on ottanut nokkiinsa. Asiat järjestyy, kun osaa käsitellä niitä hyvän itsetunnon omaavia ihmisiä oikein, Kaide-nimimerkki vinkkaa.ollut kahdessa hotellissa respassa töissä ja komppaan. Jos tulet asiallisesti kertomaan virheistä hyväkäytöksisenä niin asia korjataan pikapikaa ja saat aivan takuulla jotain ekstraakin. Jos tulet huutamaan naama punaisena, silloinkin asia toki korjataan, koska onhan se hotellin työtä pitää asiakas tyytyväisenä, mutta mitään ylimääräistä ekstraa ei tipu, ex-hotellirespa puolestaan paljastaa.