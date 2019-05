Matkaopas paljastaa: Ruotsalainen saattaa napata paremman hotellihuoneen suomalaisen nenän edestä – syynä suomalaisille tyypillinen piirre

Matkat

Lomalla ei tarvitse olla ”kyllä me pärjätään” -asenteella

Naapurimaiden lomailijat suomalaisia vaativampia

Suomalaisten suosimassa matkatoimistossa työskentelevä matkaopas antaa suomalaisille turisteille kiitosta täsmällisyydestä ja kärsivällisyydestä.Sekä Kreikan että Kanariansaarten turistikohteissa työskennellyt opas pitää suomalaisia lomailijoita myös hyvin vaatimattomina. Vaatimattomuus on toki hieno piirre, mutta mitä lomailuun tulee, saattaa se myös heikentää loman laatua.– Suomalaiset voisivat vaatia enemmän lomailijoina, matkaopas vinkkaa.Opas kertoo suomalaisen vaatimattomuuden tulevan esille muun muassa hotellihuoneiden jaossa. Monet suomalaiset eivät välttämättä osaa ilmaista tyytymättömyyttään hotellihuoneen kuntoon.Mikäli suomalaisturistin kohdalle sattuu esimerkiksi vaikkapa rikkinäinen sänky, ei siitä tulla helposti sanomaan. Oppaan mukaan hotellin aiheuttamasta pettymyksestä annetaan palautetta matkatoimistolle vasta loman jälkeen.– Jos asia tuotaisiin esille jo kohteessa, se voitaisiin kenties korjata paikan päällä. Toivomme, että suomalaiset asiakkaat uskaltaisivat avata suunsa ja kertoa, mikäli heillä on jotain kysyttävää tai reklamoitavaa, niin etteivät he vain jäisi pohtimaan asioita matkaseurueensa kanssa.Matkaopas kertoo, että kohteiden oppaat ottavat mielellään vastaan palautetta.– Ei tarvitse olla sellaisella perisuomalaisella ”kyllä me pärjätään” -asenteella, rohkeasti vaan kysymään. Me autamme parhaamme mukaan, matkaopas neuvoo.Mikäli suomalaiset valittavat esimerkiksi huonosta sängystä, vedotaan matkaoppaan mukaan helposti esimerkiksi huonoon selkään.– On ihan ok tulla valittamaan huonosta sängystä ilman selkäongelmiakin, mutta ehkä meidän kulttuurissamme on se, ettei haluta valittaa pienestä ilman hyvää syytä.Opas kertoo, että norjalaiset, tanskalaiset ja ruotsalaiset osaavat vaatia suomalaisia paremmin korjausta havaitsemilleen hotellihuoneen puutteille, kuten esimerkiksi rikkinäiselle vessanpöntön kannelle.Matkaopas paljastaa, että Kanarialla on ollut puhetta siitä, jakavatko hotellit parhaassa kunnossa olevat huoneet automaattisesti muille pohjoismaalaisille, sillä suomalaisten tiedetään tyytyvän vähempäänkin.– Tästä on ollut paljon huhua ja asiakkaat ovat myös kyselleet, mutta en tiedä asiasta.