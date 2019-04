Matkat

Matkaopas listasi 7 suomalaisten yleistä virhettä lentokentällä ja tapa, josta ruotsalaiset oppaat vitsailevat

1. Kielitaito aiheuttaa ongelmia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

2. Korkki auki liian aikaisin





3. Yleinen virhe tapahtuu matkalaukkua pakatessa

4. Muovitaskullinen papereita ja kuitteja

5. Monet sortuvat turhaan odotteluun

6. Turvatarkastus ja ruokakysymys





7. Lisäkiloista maksetaan turhaan

Minnehän tästä pitäisi suunnata? Kokemattomalla matkaajalla saattaa helposti mennä sormi suuhun uuden lentokentän aulassa.Kuitenkin myös kokeneemmat reissaajat saattavat välillä mokailla lentokentillä – eikä se ole maailmaloppu.Kreikassa ja Kanariansaarilla pohjoismaalaisten asiakkaiden kanssa työskentelevä matkaopas listasi suomalaisten yleisimmät mokat lentokentällä.Matkaopas kertoo, että suomalaisia asiakkaat tarvitsevat edelleen paljon apua tulkkausasioissa.– Iäkkäämmät ihmiset tarvitsevat paljon käännösapua. Perinteinen lähtöselvitys onnistuu hyvin, mutta jos tarvitaan esimerkiksi pyörätuoli, joudumme yleensä tulkkaamaan.Oppaan näkemyksen mukaan suomalaiset ikäihmiset puhuvat muita pohjoismaiden ikäihmisiä huonommin kieliä.– Kanarialla on paljon iäkkäitä suomalaisia, joille ei ole opetettu koulussa kunnolla kieliä. Monet eivät kuitenkaan vaivaudu opettelemaan paria sanaa englanniksi, vaan vaativat suomenkielistä palvelua.Kanarialle lentäessä pitkä lento teettää usein sen, että ihmiset juovat alkoholia jo lennon aikana. Opas myöntää, että ongelmatilanteita aiheutuu paljon alkoholin takia. Lentokentällä matkustajia odottavaa opasta vastaan taapertaa usein horjuva suomalainen.– Alkoholin käytössä suomalaiset menevät ykköseksi. Kerran laitoin yhden suomalaisen istuman matkalaukun päälle, mutta ei hän meinannut pystyä istumaankaan. Nämä on näitä perusjuttuja.Suomalaiset saattavat myös missata paluulentonsa humalatilan takia.– Yksi suomalainen sammui lentokentän lattialla ja nukkui sitten lentonsa ohi.Matkaopas haluaa muistuttaa suomalaisia lääkkeiden pakkaamisesta.– Ihmisten pitäisi muistaa pakata lääkkeet käsimatkatavaroihin. Vanhoille ihmiselle tulee todella paljon ongelmia lääkkeiden kanssa, kun he ovat pakanneet sydänlääkkeet ruumaan menevään matkalaukkuun. Kun matkatavarat saapuvat myöhässä perille, ollaan ongelmissa.Oppaan mukaan suomalaiset ovat hyvin pikkutarkkoja matkaajia. Moni pitää huolen siitä, että lentokentällä mukana ovat kaikki mahdolliset kuitit matkan maksamisesta. Kuva suomalaisesta turistista papereita täynnä olevan muovitaskun kanssa saa oppaan naurahtamaan hyväntahtoisesti.Opas korostaa, ettei hyvä valmistautuminen sinänsä ole virhe, mutta monesti suomalaiset näkevät turhaa vaivaa.– Suomalaisilla on tulostettuna kaikki pankkikuititkin, ettei vaan tulisi ongelmia. Oikeasti tarvitsisi vain passin, sen kautta nähdään kaikki tarvittavat tiedot.Suomalaiset ovat tunnetusti tunnollista kansaa. Tämä näkyy myös siinä, etteivät suomalaiset olekaan oppaan mukaan juuri koskaan myöhässä lennoiltaan.– Varsinkin norjalaiset tunnetaan siitä, että he ovat myöhässä. Propsit siitä, että suomalaiset ovat yleisesti todella ajoissa.Välillä suomalaiset saattavat saapua lentokentälle kuitenkin jopa liian ajoissa. Lentokentällä odottelun sijaan aikaa voisi yhtä hyvin viettää pidempään uima-altaalla.– Vaikka lentokentälle suomalaiset kuskaava bussikin olisi todella ajoissa hotellilla, suomalaiset ovat tulleet odottamaan sitä jo 15 minuuttia aikaisemmin.Opas kertoo, että suomalaiset innokkuus ajoissa olemiseen on herättänyt hilpeyttä myös hänen tanskalaisissa, norjalaisissa ja ruotsalaisissa kollegoissaan.– Heitämme vitsiä siitä, että suomalaiset ovat aina ajoissa.Oppaan mukaan suomalaiset pakettimatkailijat kysyvät lentokentällä paljoin yksinkertaisia kysymyksiä, joihin he jo tietävät vastauksen, mutta haluavat vielä varmistaa sen.– Hirveän moni myös kysyy turvatarkastusrutiinit meiltä etukäteen, sillä ne eivät ole tuoreessa muistissa. Erityisesti suomalaiset kysyvät, saako ruokaa viedä turvatarkastuksen läpi.Kiinteän ruoan vieminen on toki sallittua, mutta tästä tietämättömät suomalaiset heittävät matkaeväitä turhaan roskiin.– Kun lento on pitkä ja joutuu odottamaan kentällä, voi ihan hyvin ottaa evääksi esimerkiksi omenan ja leivän. Monet eivät ymmärrä tätä.Matkaopas kertoo, että suomalaiset ostavat helposti lisäkiloja matkalaukkuunsa jo etukäteen. Lisäkilojen ostamisessa ollaan turhankin tunnollisia.– Suomalaiset veikkaavat matkalaukkunsa lisäkiloja ihan varmuuden vuoksi todella paljon ylikanttiin.