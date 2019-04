Matkat

Sanna listasi 3 outoa tapaa, joita ihmiset tekevät matkoillaan – kuulutko suomalaisturistien joukkoon?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1. Paikallisten ruokakauppojen kiertely





2. Paikallisessa McDonaldsissa piipahtaminen





3. Hautausmaalle meno