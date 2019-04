Kuolema, Tappo, Telotussuo... Suomen julmimpien paikannimien takaa löytyy karuja tarinoita

Matkat

Julmajärvi

Kuolema

Murhasaari

Piiankuolema

Ruumismänty

Tappo

Telotussuo

Viimeinentuomio

Suomen karttaan mahtuu koko elämän kirjo. Paikat saavat aina nimensä jollakin perusteella.Karttakeskuksen vastikään julkaisema Murhasaari ja muita julmia paikannimiä Suomessa -kartasto kertoo, minkälaisia erilaisiin julmuuksiin ja onnettomuuksiin liittyviä tapahtumia on päätynyt nimistöömme.Kokosimme yhteen Karttakeskuksen julkaisun mieleenpainuvimmat paikannimet.Rovaniemen ja Kuusamon puolessavälissä sijaitseva Julmajärvi on saanut nimensä murheellisesta tarinasta, kun järveen hukkui lapsi.Kuopioon menevän maantien varrella ovat kulmakunnat Halla-aho, Nälkämäki ja Kuolemankorpi eli Kuolema, Karttakeskus kertoo.Tarinaperinteessä halla, nälkä ja kuolema liittyvät yhteen.Kuolemankorvessa on erään tarinan mukaan kuollut sotilaita Suomen sodan aikaan.Oulun vieressä sijaitsevan Murhasaaren nimi liittyy sotahistoriaan. Kerrotaan, että Kellon kylän väki piilotteli Isovihan aikana Murhasaaressa. Vainolainen oli kuitenkin löytänyt heidät ja surmannut siellä olleet, yhtä miestä lukuun ottamatta, Karttakeskus kertoo.Lohjasta luoteeseen päin sijaitsee paikka nimeltä Piiankuolema. Se on saanut nimensä tapahtumasta, jossa piika yllätti karjavarkaat itse teosta. Varkaat tappoivat hätäpäissään piian.Tampereelta luoteeseen sijaitsee Ruumismänty-niminen paikka.Sen nimi tulee muinaisesta tavasta kuivattaa männyssä ruumiita, Karttakeskus kertoo. Vainaja pantiin kesällä laudalle asetettuna puun oksalle, ja tuuli kuivatti ruumiin.Varsinais-Suomessa sijaitsee vierekkäin kaksi Tappo-nimistä paikkaa. Niistä pohjoisempi on saanut nimensä mahdollisesti siitä, että pellolla on puitu eli tapettu viljaa.Ei mikä tahansa paikka, vaan Telotussuo. Tämä paikannimi on saanut nimensä saanut nimensä sanasta tela, joka tarkoittaa pitkospuita.Oulun lähellä sijaitseva Viimeinentuomio on toiminut aikaisemmin niittyalueena. Nimensä se sai siitä, että niitty niitettiin aina viimeiseksi Tuliladon ja Saunaladon niittyjen jälkeen.Millaisia erikoisia, suomalaisia paikannimiä sinä olet bongannut? Kerro alla kommenteissa!