Ahdistaako lentäminen? Junamatkailun konkari kertoo, missä on Euroopan upein rataosuus

Tommi Tolkki https://www.is.fi/haku/?query=tommi+tolkki on pitkäaikainen junamatkustuksen harrastaja, ja siksi oikea ihminen kertomaan parhaista reiteistä Euroopassa.Into junamatkustamiseen syttyi lapsena, kun Tolkki oli mukana konduktööri-isän viikonloppumatkoilla. 17-vuotiaana tehty Interrail-reissu teki junamatkoista elämäntavan.Tolkki osaa neuvoa junalla matkustamisesta kiinnostuneita aina lippujen ostosta siihen, miten suhtautua matkan aikana vastaantulevaan tylsistymisen tunteeseen.

Kumpi on parempi valinta, Interrail-kortti vai yksittäiset liput?

– Interrail-kortti on hyvä diili spontaaniin matkustamiseen ja parempi vaihtoehto, jos matkan varaaminen jää viime tinkaan. Yksittäiset liput ovat hyviä, jos haluaa suunnitella etukäteen ja olla varma lipuista sekä istumapaikoista. Hyvissä ajoin ostettaessa yksittäiset liput tulevat usein Interrail-korttia halvemmaksi, Tolkki neuvoo.Interrail-lippuja myydään eri pituisille jaksoille ja kaikenikäisille – alle 28-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat matkustavat edullisemmin kuin keski-ikäiset. Alle 12-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi maksavan aikuisen mukana. On myös vaihtoehtoja, joissa matkapäiviä on tietty määrä ajanjaksolla, esimerkiksi seitsemän päivää kuukaudessa.Moniin Euroopan juniin liput vapautuvat myyntiin noin kolme kuukautta ennen matkaa. Reissun suunnittelu ei siis edellytä varautumista vuotta aikaisemmin, kuten monet suositut lomakohteet sesonkiaikoina vaativat lentojen suhteen.Lentokenttiin verrattaessa rautatieasemat ovat usein Euroopan suurkaupunkien sykkeessä, joten muutaman tunnin vaihdolla kerkeää hyvin pyörähtämään keskustassa. Monissa kaupungeissa vieläkin lyhyempi vaihtoaika riittää.– Yksi Euroopan hienoimmista kirkoista, Kölnin tuomiokirkko, on aivan suoraan nenän edessä, kun lähtee rautatieasemalta. Sen kerkiää käydä katsomassa, vaikka olisi vain puolen tunnin vaihto, Tolkki vinkkaa.ovat Tolkin mukaan junamatkalla avainasemassa ja kokonaiset välipäivät reissaamisesta virkistävät mieltä. Jos pysähdys kohteessa kestää vain yön yli, on se hyvä huomioida majoitusta varatessa.– Jos olen kaupungissa vain yhden yön, otan hotellin läheltä asemaa. Pitkän päivän jälkeen on helpompaa mennä aseman viereen kuin siirtyä toiselle puolelle kaupunkia metrolla.Vaunun ikkunasta avautuvat maisemat ovat kiistatta junamatkustamisen paras puoli. Kesä on raiteita pitkin liikkuvalle otollisinta aikaa.– Kaikista hienoin junareitti on Bernina Express, joka lähtee Sveitsistä ja päätyy Italiaan. Jokaisen pitäisi kokea Alppien ylitys junalla kerran elämänsä aikana. Kesällä Ranskan Pyreneillä avovaunussa matkustamisessa on myös poikkeuksellista tunnelmaa.Suomesta Eurooppaan ei ole täysin yksioikoista. Rail Baltica tulee parantamaan yhteyksiä, mutta sitä ennen on fiksuinta liikkua Tukholman kautta.– Ruotsiin kannattaa mennä laivalla ennemmin Turusta kuin Helsingistä, koska lyhyemmällä laivamatkalla on pienemmät päästöt ja laivalta ehtii aikaisempiin juniin Tukholmassa. Myös lento potkurikoneella voi olla hyvä vaihtoehto.Alkumatkan reittien vähyys on hyvä uutinen vaativammasta suunnitteluprosessista ahdistuvalle. Suomesta päin katsottuna Eurooppa aukeaa vasta kunnolla Saksasta. Tolkki sanoo, että melkein aina matkustaminen junalla vaatii reitin Tukholma-Kööpenhamina-Hampuri.Viime syksyn ilmastoraportin jälkeen Tolkki on huomannut kiinnostuksen junamatkustamista kohtaan kasvaneen. Hänen mielestään tammikuussa pidetyt Maata pitkin -matkamessut sekä Facebook-ryhmä ”Maata pitkin matkustavat” ovat hyviä esimerkkejä kiinnostuksen kasvusta. ”Maata pitkin matkustavat” -ryhmällä on jo 7 000 jäsentä.– Se on myös siitä hyvä ryhmä, että kun sinne laittaa kysymyksen, niin sieltä saa vastauksen mistä tahansa maasta.toisenkin asian muuttuneen merkittävästi.– Ennen kun sanoin, että matkustin Helsingistä Napoliin junalla, se herätti todella hämmästystä. Nyt kun asia on ollut esillä, ihmiset alkavat ymmärtää, että on muitakin matkustustapoja kuin lentäminen.Jotta junamatkustaminen lisääntyy, tarvitaan muutakin kuin huoli ilmastonmuutoksesta. Se edellyttää, että turistit omaksuvat kliseeltä kalskahtavan lauseen ”matka on tärkeämpi kuin määränpää”. Esimerkkiä voi ottaa Tolkin perusteluista, miksi juna on paras tapa matkustaa.– Yksi syy on se, että se voi olla rauhoittava, meditatiivinen kokemus. Ihmisillä on aika vähän aikaa nykyään, ettei tarvitse tehdä yhtään mitään.Jos Eurooppa nähdään enemmän kaupunkien välisinä matkoina, alkavat lentomatkustamisen hyödyt ajassa olla häviävän pienet. Sille, joka tykkää enemmän paikasta toiseen siirtymisestä, sopii lentäminen, mutta matkustamisesta pitävän kannattaa valita juna, ainakin Euroopassa.– Samaan hintaan näkee junalla monia paikkoja. Voi lähteä illalla Helsingistä, syödä lounaan Kööpenhaminassa ja yöpyä Lyypekissä. Seuraavana päivänä voi jatkaa yöjunalla Itävaltaan ja saapua puoliltapäivin Pohjois-Italiaan, Tolkki sanoo.