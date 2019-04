Matkat

Näin hinnat nousivat suomalaisten suosikkikohteissa – hurjaa nousua Thaimaassa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Näin paljon hotelliyön hinta nousi





Hinnat nousivat myös Euroopassa





Hinnat laskivat osassa luksushotelleja