Suomalaiskuski pysähtyi Saksassa huoltoasemalle – myyjä tarjosi janoiselle ratkaisun, joka ei ole unohtunut vuosienkaan jälkeen

Suomalaiskuski pysähtyi Saksassa huoltoasemalle – myyjä tarjosi janoiselle ratkaisun, joka ei ole unohtunut vu

Niin erilaista, niin ikimuistoista. Ulkomailla kohtaa välillä asioita, jotka eivät unohdu vuosienkaan jälkeen.Ilta-Sanomat uutisoi vastikään lukijoiden muistoista ulkomailta. Eräs lukijoista muisteli Etelä-Afrikassa kohtaamaansa saunaa, joka paljastui pelkäksi rekvisiitaksi. Sauna yllätti, sillä sen lauteet oli päällystetty kokolattiamatolla eikä kiuasta oltu kytketty verkkoon.Toinen lukija muisteli puolestaan 90-luvun Ranskaa, jossa poliisit auttoivat selvästi päihtyneen miehen auton rattiin ja antoivat hänen jatkaa matkaansa.Ilta-Sanomien lukijat kommentoivat artikkelia kiivaasti. JonesQ-nimimerkillä kirjoittanut muisteli hänkin alkoholiin liittyvää tapausta 1990-luvun Saksasta. Ulkona oli 30 asteen helle, ja autobaanan viereisen huoltoaseman myyjä keksi janoiselle oitis ratkaisun.– Huoltsikan myyjä löi tiskiin jääkaapista neljä tölkkiä Warsteiner-olutta, eikä ollut tietenkään mitään keppanaa. Istuin autossa ja vetelin pari tölkkiä suurimpaan janoon. Tosin niin siinä hörppi paikallisetkin auton ratissa samaa kaljaa. Nyt ei enää ole suotavaa edes Saksassa moinen meininki, JonesQ muistelee.Nimimerkki i muistelee hänkin Saksan-reissuaan, jossa erikoinen tilanne tuli vastaan – missäpä muualla kuin saunassa.– Jäi mieleen paheksuvat katseet, kun aloitin hiljaisen keskustelun matkakumppanini kanssa. Saunassa ei Saksassa jutella!kirjoittaa.Saunassa, tosin naapurimaa Ruotsissa, tapahtui myös seuraava sattumus, jota nimimerkki Satunnainen matkailija muistelee.Matkailija päätyi Ruotsissa saunaan ammattioppilaitoksessa. Opiskelijasauna oli kuitenkin aivan erilainen kuin mihin Suomessa on totuttu.– Lauteilla oli tilaa noin tusinalle löylyttelijälle, mutta kiuas oli pieni kuin suomalaisessa 2–3 hengen asuntosaunassa. Lämpö ei noussut yli viidenkymmenen celsiusasteen, Satunnainen matkailija muistelee.Viileät saunat ovatkin maailmalla tuttu näky.Nimimerkki Saunatonttu muistelee kreikkalaista saunaa, jonka suomalaiseksi saunaksi nimetty löylyhuone oli todellisuudessa laimealöylyinen, hatarista pystyrimoista ja lautapaneelista kyhätty rakennelma.– Kaveri nosti varovasti jalkaansa kiuaskaiteelle, joka oli tehty jostain puulistasta. Jalka hipaisi kaidetta ja tikut kolisivat lattialle, Saunatonttu muistelee.Löylyjen voiman sai kokea myös Englannissa vieraillut Barry, joka kävi saunassa työmatkallaan Bradfordissa. Paikallinen työkaveri vinkkasi hotellin saunasta, josta löytyi aito suomalainen sauna HELO-kiukaineen ja kivineen.Barry suuntasikin löylyihin ja kysyi kohteliaasti saunassa istuvilta miehiltä, sopisiko saunassa heittää löylyä. Pari kipollista oli kuitenkin miehille liikaa ja he poistuivat kuumuudesta.– Löin neljä kipollista lisää, jolloin ulkopuolella huolestuttiin. Hädissään keskustelivat, että pitäisikö kutsua ambulanssi paikalle. Heitin pari kipollista lisää. Keskustelu kävi kuumana ulkopuolella: ”Hän tappaa itsensä”, Barry muistelee miesten puhuneen.Tässä vaiheessa paikalle saapui myös paikallinen työkaveri, joka otti osaa keskusteluun. Työkaverin rento letkautus sai tilanteen raukeamaan.– Don't worry , he was born in sauna.