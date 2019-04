Maailman toiselta puolelta löytyi todellinen saunan irvikuva – tätä ei ikinä tapahtuisi Suomessa: ”Lievästi sanoen yllätti”

Matkat

Maassa toki maan tavalla, mutta uudet ja tuntemattomat tavat ulkomailla saattavat silti saada suomalaisen huulen pyöreäksi hämmennyksestä.Kerroimme viime viikolla, mitkä asiat ovat kummastuttaneet suomalaisia ulkomailla. Listalle pääsivät niin kotien muuttokäytännöt, arkiset pukeutumiskoodit kuin oudot ruokakokemuksetkin.Myös lukijoillamme oli kokemuksia jaettavana. Lukijat ottivat jälleen tarmokkaasti osaa keskusteluun ja kertoivat muun muassa hämmästelleenä hygieniatapoja. Myös länsinaapurimme Ruotsin tavat ovat tulleet yllätyksenä.Julkaisemme lukijoiden nimimerkeillä kirjoittamista tarinoista osan.– Olin Ruotsissa vaihdossa ja asuin korkeassa kerrostalossa. Ulkona ei näkynyt roska-astioita, mutta onneksi kämppis selitti, että ne porraskäyttävillä olevat luukut ovat roskakuiluja eli pussit heitetään niihin ja ne laskevat mäkeä alas astiaan. Olin aluksi luullut niitä pelastuskäytäviksi ja ilmastointiluukuiksi, mutta onneksi käyttötarkoitus selvisi, ennen kuin olisin alkanut luukkuja aukomaan tai hypännyt niihin hätätilanteessa, Eve_82 kirjoittaa.– Palasin just Madridista, missä siskoni asustelee. Siellä on muiden pienten kummallisuuksien lisäksi hyvin erikoinen suhtautuminen käsien pesuun: julkisessa vessassa hyvin pukeutuneet rouvasihmiset poistuvat pesemättä käsiään. Ja jos kätesi peset, et taatusti löydä mistään käsipaperia tai toimivaa käsien kuivaajaa. Sisko vahvisti havaintoni, ei ole itsekään oikein selvillä, miksi käsiä ei ole tapana pestä, Pöpöjä kertoo.– Eräs suomalainen turisti ihmetteli, että Saksassa joka paikassa on maauimaloita ja ihmiset uivat niissä. Järvissä on huono uida, kun niitä ei ole, ja suurissa joissa on kova virtaus ja vilkas proomu- ja laivaliikenne. Sisareni kiukutteli minulle päiväkaupalla ravintoloissa, että hän haluaa maitoa. Antoi periksi vasta sitten, kun kysyin tarjoilijalta tämän diivan erikoistoivomuksen ja tämä ilmoitti, että käy keittiöstä kysymässä, onko maitoa. Ei kuulemma ollut, naisihminen kertoo.– Tuli mieleen kun aikanaan olin pari viikkoa Tukholmassa työkurssilla ja iltaisin kävin kipakassa marraskuun säässä kävelyllä. Näin useita äitejä, joilla itsellä oli hanskat tai villasormikkaat kädessä, työntävän paljaskätisiä taaperoitaan rattaissa. Olikohan tämä joku neuvolan yleisohje? Luulisi tenavan käsiä palelevan. Syy ei selvinnyt koskaan, kun en muistanut tiedustella asiaa kurssikavereilta, Outoja käytäntöjä kertoo.– Englantilaisten alipukeutuminen ei rajoitu vain lapsiin. Helmikuussa Manchesterissä +1C ja monet kulkivat sortseissa kaupungissa, Mauno huomioi.– Työskennellessäni 1970-luvulla eräässä eteläisen Afrikan maassa vierailimme yhden tuttavapariskuntamme luona Pretoriassa, Etelä-Afrikassa. Isäntä vei minut paikallisen kuntosalin saunaan. Sauna lievästi sanoen yllätti. Lauteet oli päällystetty kokolattiamatolla, sähkökiuaskin oli, mutta tuskin edes verkkoon kytkettynä, vain rekvisiittana. Lämpö saunaan tuli katonrajassa olevista infrapunasäteilijöistä, Saunojen sauna kirjoittaa.– Etelä-Koreassa vajaa kymmenen vuotta sitten kiinnitin huomiota naiseen, joka tuli silmin nähden humalassa ravintolasta ja hyppäsi suoraan autoon kuskin paikalle. Jossain tuli puheeksi myöhemmin, että sikäläinen moraali on hieman löyhä asian suhteen. En tiedä, onko vielä nykyäänkin, Mauno kertoo.– Täällä Ruotsissa aivan liian usein remontoidaan keittiö uuteen uskoon, kun muutetaan uuteen asuntoon. Kukaan ei valita, päinvastoin. Kaikki tuntuvat tahtovan juuri oman makunsa mukaisen keittiön. Entinen aivan hyvä keittiö tuhotaan, koska se ei ole ”viimeistä keittiömuotia”. Meillä on 70-luvulta oleva alkuperäinen keittiö, aivan ihastuttava. Onneksi ei kukaan vuokralainen eikä vuokraisäntä ole ryhtynyt muutoshommiin ennen meitä. Nyt on tulossa putkiremontti, ja jäähyväiset ihanalle keittiölle. Kun vahingossa katsahtaa jonkun naapurin keittiöön huomaa, että olemme lähes ainoat alkuperäisestä keittiön kaapistosta nauttivat koko talossa, Kiskis kirjoittaa.– Suurin ällötyksen aiheeni ulkomailla on ulkokengät jalassa sisällä olo. Hyi yök! Elmerilla kirjoittaa.