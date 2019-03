Saksalainen erehtyi tervehtimään suomalaista kesäisellä järvellä – naapuria jäi vaivaamaan kysymys, johon piti saada vastaus

Matkat

Saksalainen erehtyi tervehtimään suomalaista kesäisellä järvellä – naapuria jäi vaivaamaan kysymys, johon piti

Kestokassi oudoksutti





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oliko tervehtijä humalassa?

Outo näkymä oven ulkopuolella

Kaikki pakataan paperipusseihin

Kenkien riisuja on outo

Kenkien säilytys riippuu asuinpaikasta

Sauna joka asunnossa, bideetä ei missään





Ylimääräiset tavarat jätetään kadulle

Amerikassa vaatteita vaihdetaan usein

Lapset kasvatetaan kohteliaiksi

Brasilialainen ihmetteli rahakoneita

Kahden istuttava ulkohuussi oli järkytys





Kerroimme viime viikolla, minkälaiset tavat Suomessa ihmetyttävät ulkomaalaisia.Tarinat vessapaperirullaa hävenneestä amerikkalaisesta, mattojen tamppausta kummastelleista ruotsalaisista ja Suomen hiljaisuutta pelästyneestä malesialaisesta saivat kommenttiketjun jälleen aktivoitumaan.Nyt on lukijoiden vuoro kertoa, minkälaiset tavat ihmetyttävät meillä – ja maailmalla.– Pohjois-Amerikassa asuessani en nähnyt, että kukaan olisi tuijotellut vessapaperiostoksiani. Enemmän siellä tuijotettiin sitä, että keräsin ostokseni omiin Suomesta tuomiini kestokasseihin. Nykyään eivät ihmettele sitäkään, nimimerkillä Meh kirjoittanut kertoo.– Kyllä se on totta, etteivät suomalaiset helposti tervehdi. Saksalainen vävyni pilasi koko kesäloman, kun alkoi tyynellä järvellä moikkailemaan veneestä naapureita. Osa pakeni sisätiloihin ja osa jäi ihmettelemään rannalle. Muutama moikkaili takaisin kättä heiluttamalla. Myöhemmin tultiinkin sitten anoppilasta kyselemään, oliko vävy mahdollisesti humalassa? Hävetti-nimimerkki kertoo.– Sveitsissä ei tampata mattoja, mutta usein näkyy, että tyynyjä ja untuvatäkkejä tuuletetaan ikkunanraosta, eikä parvekkeen kaiteen yli. Outona pidin sitäkin näkymää, että ulkokenkiä säilytetään oven ulkopuolella käytävässä omalla alustallaan, Suissetar-nimimerkki kertoo.– USA:ssa kaikki kaupasta ostettu pakataan paperipusseihin. Ja pakkaajat ovat erikseen, Hou TX -nimimerkki kertoo.– Espanjassa asuessa oli tosi vaikeaa oppia, että siellä kävellään ulkokengät jalassa sisälle ja kenkien eteiseen riisuja on outo. Syykin on selvä. Siellä lattia on klinkkeriä tai marmoria, eikä sitä hangata joka käänteessä puhtaaksi. Jos haluaa liata sukkansa, senkun mars sisälle sukkasillaan espanjalaisessa kodissa.– Saksa on kokoluokaltaan Suomen suuruinen. Tapoja löytyy monia. Länsi-pohjois-akselilla heivataan kengät rappukäytävän puolella. Arvokkaat kengät tuodaan sisälle säilytettäväksi, Tschüss-nimimerkki kertoo.– Minä taas ihmettelen edelleen sitä, että Saksassa ei ole bideesuihkua missään asunnoissa, mutta sauna löytyy useista taloyhtiöistä. Samoin ihmettelen tuttavaani, joka laittaa käytetyt wc-paperit kannelliseen roskikseen. Asuessani 1970-luvulla Saksassa laitoin kyllä wc-paperit wc-pönttöön, Hannele kirjoittaa.– Kun berliiniläiset muuttavat, he jättävät usein kalusteita kadulle ovenpieleen, josta sitten halukkaat voivat kierrättää niitä eteenpäin tarpeen mukaan. Eivät ne yleensä siinä kauan vanhene, kun ne siitä lähtevät uuteen osoitteeseen, Berliner-nimimerkki kertoo.– Amerikassa vaihdetaan vaatteet usein. Suomessa naisetkin voivat käydä viikon samoissa vaatteissa töissä. Se ihmetyttää amerikkalaisia, Me ollaa täydellisii -nimimerkki kertoo.– Asun Saksassa. Minua kummastuttaa Suomessa se, että kun teini-ikäisten lasten kaverit tulevat käymään, he kulkevat melkein seinän viertä pitkin, kuin varkain, kaverinsa huoneeseen. Saksalaiseen tapaan kuuluu, että kun on sisään päässyt, ainakin kurkataan olohuoneeseen tai keittiöön, josta aikuisen äänet kuuluvat, ja sanotaan ovelta kohteliaasti ja iloisesti vaikkapa ”hei, tulin Markuksen luokse”, Kuukivi kertoo.– Brasilialainen tuttuni paheksui rahapelikoneita lähes jokaisessa Helsingin kaupassa, Hymyillen kertoo.– Saksalaisissa ystävissäni herätti mökillä ihmetystä kahdenistuttava ulkohuussi. Rouvapuolisolle se oli järkytys, herrapuoliso oli huvittunut, Tavat on tai ei -nimimerkki kertoo.