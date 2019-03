Matkat

Pariskunta teki valituksen jouduttuaan istumaan erilleen lentokoneessa – päätös oli yksiselitteinen

Vaativat 240 euron hyvitystä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu

Lautakunta pohti hiljattain tapausta, jossa valmismatkan tilanneet olivat tyytymättömiä siihen, etteivät he saaneet automaattisesti vierekkäisiä istuinpaikkoja lennolla, vaan he joutuivat itse muuttamaan paikat vierekkäisiksi.Matkailijat olivat valmismatkalla eri kohteissa. Syksyllä 2016 he kävivät Keski-Euroopan kaupungeissa, loppusyksystä 2016 Kanariansaarilla ja keväällä 2017 Maltalla.Lentoyhtiö sijoitti matkustajat kauas toisistaan, mutta paikat saatiin jokaisella matkalla muutettua vierekkäisiksi lähtöselvityksen yhteydessä tai jättäessä matkalaukkuja lentokentällä. Istuinpaikan muutoksesta perittiin maksu.Matkustajat vaativat 240 euron hyvitystä. Vaatimus koski neljää matkaa, jossa oli kussakin meno-paluulento.Lisäksi matkustajat vaativat, että tilauslentoja suorittava yhtiö muuttaa käytäntöjään matkustajien sijoittamisesta lentokoneisiin.Matkustajien mukaan pariskunnan pitäisi saada vierekkäiset paikat ilman erillistä ennakkoon tehtävää maksullista istuinpaikkavarausta. Maksua tulisi valituksen tehneiden mukaan periä vain, jos paikat halutaan tietyltä riviltä tai muussa vastaavassa tilanteessa.Kuluttajariitalautakunta ei suositellut hyvitystä asiassa. Päätös tuli helmikuussa 2019.Matkanjärjestäjä oli sitoutunut valmismatkasopimuksen mukaisesti ainoastaan kuljettamaan matkustajat valmismatkan määränpäähän. Valmismatkasopimuksessa ei luvattu vierekkäisiä istuinpaikkoja lentokoneessa.Myöskään lentoyhtiöllä ei ole valmismatkan lentokuljetuksen suorittajana velvollisuutta sijoittaa samalla varauksella olevia matkustajia vierekkäisille paikoille. Lentoyhtiö on sen sijaan tarjonnut mahdollisuutta varata tietyt istuinpaikat ennakkoon.Lautakunta huomauttaa, että se ratkaisee yksittäisiä kuluttajien ja elinkeinoharjoittajien välisiä riita-asioita eikä lautakunnalla ole toimivaltaa velvoittaa lentoyhtiötä muuttamaan istuinpaikkoja koskevia käytäntöjään.