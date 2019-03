Vessapaperirullan kantaminen sai amerikkalaisvieraan häpeän valtaan – nämäkin tavat ihmetyttävät ulkomaalaisia Suomessa

Matkat

Vessapaperirullan kantaminen sai amerikkalaisvieraan häpeän valtaan – nämäkin tavat ihmetyttävät ulkomaalaisia

Amerikkalainen häpesi vessapaperipakkausta

Juustohöylä ihmetyttää

Suomalainen ei tervehdi lenkkipolulla





Malesialainen sai paniikin hiljaisuudesta

Tytön kysymys jätti sanattomaksi

Siistit tavat kummastuttivat

Miksi koirat asuvat sisällä?





Suomessako työttömiä?

Pesupallo vietiin tuliaiseksi

Mattojen tamppausta ihmeteltiin Ruotsissakin

Suomen käärmeet kummastuttivat





Suomalaiset puhuvatkin paljon

Mikä ulkomaalaisia Suomessa ihmetyttää?Siinäpä kysymys, joka jaksaa kiinnostaa kerta toisensa jälkeen.Kerroimme viime viikolla, millä tavalla ulkomaalaiset ovat Suomea kommentoineet. Ihmetyksenaiheisiin kuuluivat niin suomalainen astiankuivauskaappi kuin kahvipöytäkursailukin – eli se, että kukaan ei halua aloittaa vaan vuoroa pallotellaan vieraalta toiselle.Mutta lista jatkuu. Ilta-Sanomien lukijat ottivat innolla osaa keskusteluun ja kertoivat omia kokemuksiaan.Julkaisemme lukijoiden nimimerkeillä kirjoittamista tarinoista osan.– Amerikkalainen kaveri ihmetteli, kun kannoin vessapaperipakkausta kädessäni kaupasta tullessani. Hänestä se vaikutti olevan jotenkin häpeällistä. Sama heppu ihmetteli pullonpalautusautomaattia sekä sitä, että kerrostalon alakerrassa lukee seinällä asukkaiden nimet sekä asunnon numero, Hmm kertoo.– Täällä Englannissa kansa ei tajua juustohöylistä ja ihmettelevät kun näkevät minun sillä myös kuorivan kurkun. Ja kun kokeilevat, niin kovasti tykkäävät, että tällainen on hankittava, Ihmeiden ihme kirjoittaa.– Keskieurooppalaiset ihmettelevät miksi Suomessa useat lenkkeilijät ja vaeltajat eivät tervehdi tullessaan poluilla vastaan, Grüezi kertoo.– Eräs malesialainen turisti sai Hanasaaren hotellissa hirveän paniikkikohtauksen, kun paikka oli valottomassa metsässä ja koko hotelli oli yöllä kuoleman hiljainen. Hänet oli pakko siirtää taksilla Helsingin keskustan hotelliin nukkumaan. Hänen kotikaupunkinsa eli 24 tuntia vuorokaudessa täydessä hälinässä, Kimkom kirjoittaa.– Vähän italiaa ymmärtävänä kuuntelin salaa, mitä noin kuusivuotiaalla italialaisella, Helsinkiin joulunaikaan perheineen matkustaneella tytöllä oli sanottavana äidilleen. Oletin, että tyttö olisi jotenkin hämmästellyt Aleksanterinkadun jouluvaloja, mutta hän tiedustelikin vanhemmaltaan: ”Äiti, onko niin, että näillä suomalaisilla ei ole paljoa mielikuvitusta?” nimimerkillä Luu kurkkuun kirjoittanut kertoo.– Saksalaisille vieraille suomalaisten siisteys herätti kummastusta, kenkien poistaminen jaloista ennen sisälle tuloa ei onnistunut aluksi millään. Roskien laittaminen roskakoriin kaupungilla oli myöskin vaikeaa siihen asti, kunnes sanoin, että roskaamisesta voi saada sakot. Berliinissä roskat heitetäänkin surutta kadulle tai puistoon, vaikka roskis olisi käden ulottuvilla, Maassa maan tavalla kirjoittaa.– Saksalainen ystäväni ihmetteli, että Suomessa koirat asuvat sisällä asunnoissa. Saksassa niitä pidetään parvekkeella tai ulkona, Saksan poika Suomessa kirjoittaa.– Eräässä Balkanin maassa eräs egyptiläinen maahanmuuttaja ihmetteli, voiko Suomessa olla työttömiä. Ja venäläiset eivät olleet keskenään kuulleet talvisodasta ja sanoivat, että Suomi on edelleen Venäjää, Eleah kertoo.– Amerikkalaiset vieraamme ihmettelivät pesukoneeseen laitettavaa pesupalloa ja halusivat myös mukaan kotiinsa sellaisen, Pötkispötkis kertoo.– Entäs sellainen turhake kuin mattojen tamppaaminen? Sitä ihmettelevät Ruotsissakin, Ei tamppaaja kirjoittaa.– Ai Suomessakin on käärmeitä? Tunisialaiset ihmetteli, kun kerroin, että meilläkin on käärmeitä, myrkyllisiä ja ei-myrkyllisiä, Iines kertoo.– Keskieurooppalaista siippaani ihmetyttää suomalaisten maine puhumattomana kansana. Matkoillamme ympäri Suomea olemme tavanneet pääasiassa puheliaita, iloisia ja avuliaita ihmisiä ja kanssakäynti on tapahtunut milloin milläkin kielellä. Toki sekaan mahtuu vaiteliaampiakin tapauksia, mutta se on ollut todella harvinaista, Vaiteliaitako? kirjoittaa.