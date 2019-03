Matkat

Ylläs on Vuoden Retkikohde 2019 – tätä kaikkea on tarjolla

Tavoitteena lisätä retkikohteiden tunnettuutta

Vuoden Retkikohteeksi 2019 on valittu Ylläs.Vuoden Retkikohde 2019 -äänestyksessä haettiin tänä vuonna parasta retkikokonaisuutta, joka koostuu metsäpoluista, ulkoilureiteistä ja hiekkateistä, joilla pyöräily on sallittu. Reitillä pitää olla myös retkeilyä tukevia palveluita, kuten taukopaikkoja, majoitusmahdollisuuksia ja vuokraus- ja opastustoimintaa.Ylläksellä maastopyöräilyreittejä on yhteensä 200 kilometriä. Säännöllisesti huollettuja talvipyöräilyreittejä on 100 kilometriä. Reitit sopivat kaiken tasoisille.Ylläkseltä löytyy myös Bike Park ja gondolihissi, joka palvelee pyöräilijöitä juhannuksesta syyskuun loppuun, Ylläs ja Go Expo kertovat tiedotteessa.Viime vuosina Ylläksellä on panostettu erityisesti ympärivuotisen pyöräilyn kehittämiseen.Kohteen hienoimpiin matkailukokemuksiin kuuluu Kukastunturin valloittaminen maastopyörällä.Kuivan kangasmetsän ympäröimä tunturi tarjoaa vauhdikkaita polkuja sekä upeita maisemia. Kesällä 2015 avattu Ylläs-Levi -maastopyöräreitti kulkee Pallas-Yllästunturin kansallispuiston halki.Maastopyöräretken voi aloittaa myös gondolilla, joka vie maastopyöräilijät 719 metriin. Ylhäältä voi suunnata bike parkiin tai tunturin ympäri maisemareittiä pitkin.Huipulta lähtee kaksi erilaista reittiä, jotka puurajan kohdalla jakaantuvat useammaksi reittivaihtoehdoksi. Huipulta lähtevä sininen reitti on sopiva alamäkipyöräilyä aloitteleville, mutta haastetta kaipaavat voivat valita punaisen, vaikeamman, reitin. Takaisin huipulle pääsee helposti pyörän kanssa Gondolihissin kyydillä.Ylläksen alueella on useita välinevuokraamoita, jotka vuokraavat maastopyöriä, paksurenkaisia fatbike-pyöriä ja sähköavusteisia pyöriä. Välinevuokraamoista saa myös apua pyörien huoltoon ja pesuun. Tarjolla on myös opastettuja maastopyöräretkiä.Vuoden Retkikohde -kilpailu järjestettiin nyt viidennentoista kerran. Kilpailun tavoitteena on parantaa retkeilykohteiden tunnettuutta ja auttaa luonnossa liikkujia löytämään uusia retkireittejä.Yleisö sai äänestää ammattilaisraadin valitsemien kymmenen finalistin joukosta suosikkiaan. Voittaja keräsi noin 15 prosenttia kaikista annetuista äänistä.