Näin selvität lentomatkasi konemallin

Selvitä konetyyppi näin

Oman lentonsa lentokoneen tyypin saa yleensä selville lentoyhtiön varaussivustolta tai varausvahvistuksesta.

Voit myös ottaa yhteyttä suoraan lentoyhtiöön ja kysyä asiakaspalvelijoilta apua.

Seatguru-sovellus kertoo lentosi tiedot, kun näppäilet palveluun lentoyhtiön nimen, lentopäivän ja lennon numeron. Samalla periaatteella toimivat myös Seat Expert ja Seat Link.

Reaaliaikaista lentoliikenteen seurantaa on tarjolla esimerkiksi Flightradar24-sivustolla.

Lentoja järjestellään uudelleen