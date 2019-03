Kiehtova Bhutan on maailman eristäytyneimpiä valtioita – tällainen on mystinen maa, jossa seinätkin koristellaan fallossymboleilla

Matkat

Kiehtova Bhutan on maailman eristäytyneimpiä valtioita – tällainen on mystinen maa, jossa seinätkin koristella

Saapuminen maahan lentokoneella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tunnelma, joka on kuin toisesta maailmasta

Pääkaupunki, jossa ei ole liikennevaloja





Kylä, joka on koristeltu peniksillä





Luostari, joka sijaitsee mahdottomalla paikalla