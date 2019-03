Matkat

Tarkkuutta Italian-matkaaja! Väärä kenkävalinta ikonisella Cinque Terrellä voi aiheuttaa muhkeat sakot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

turisteilta pääsy maksua – hinta nousee ensi vuonna kohisten

https://www.is.fi/matkat/art-2000006018992.html