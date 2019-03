Matkat

Tamperelainen Rosa muutti Indonesiaan – tällaista on arki paratiisisaaren maineen saaneella Balilla





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Paratiisisaaren monet kasvot





Simppeliä elämää





Tulevaisuus avoinna

Hiljaisuuden päivä

Balin luonto

Lähisaaret