Matkat

Kapkaupunki on helppo kohde ensimmäiselle Afrikan-matkalle – täällä ei tekeminen lopu





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Ristiriidat ja vastakohdat





Kalkysissä odotamme ruokaa





Annos saapuu pöytään





Vasta vuonna 1993





Kansallissankari on kaikkialla