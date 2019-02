Matkat

Maailman parhaat rannat valittiin – Euroopan paras löytyy Espanjasta





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Euroopan paras sijaitsee San Sebastiánissa





TOP 10: Maailman parhaat rannat

Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasilia Varadero Beach, Varadero, Kuuba Eagle Beach, Aruba La Concha Beach, San Sebastian, Espanja Grace Bay, Providenciales, Turks- ja Caicossaaret Clearwater Beach, Florida, Yhdysvallat Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italia Seven Mile Beach, Caymansaaret Playa Norte, Isla Mujeres, Meksiko Seven Mile Beach, Negril, Jamaika

TOP 10: Euroopan parhaat rannat

La Concha Beach, San Sebastian, Espanja Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Italia Falesia Beach, Olhos de Agua, Portugali Playa de Ses Illetes, Formentera, Espanja Balos Beach and Lagoon, Kissamos, Crete, Kreikka Bournemouth Beach, Bournemouth, Iso-Britannia Elafonissi Beach, Elafonissi, Kreikka Fig Tree Bay, Protaras, Kypros Cala Rossa, Isola di Favignana, Sicily, Italia Playa de Muro Beach, Playa de Muro, Majorca, Espanja

Kreikan rannalle kunniaa