Matkat

Edullinen Bulgaria yllättää – tunnetko näitä maan viehättäviä kyliä ja kaupunkeja?

1. Sofia – kotoisa pääkaupunki





2. Rila – luostari vuorten sylissä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

3. Veliko Târnovo – romanttisin kaupunki





4. Tryavna ja Koprivshtitsa – idyllistä perinnemaisemaa

5. Nessebar – Historiaa ja kulttuuria Mustallamerellä