Matkustajat mättävät katkarapuja, mutta tiesitkö, miten ruotsinlaivojen henkilökunta syö?

”Jälkiruokana on oltava aina jäätelöä tai muuten syttyy kapina”

Yhdestä ”pyhästä tavasta” luovuttu





Torstaisin on messissäkin hernekeittopäivä